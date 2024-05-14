Экс-генсек РФС рассказал об улучшении атмосферы в «Динамо»: «Корневую гниль удалось почистить»

Экс-генеральный секретарь РФС, бывший вице-президент «Динамо» Анатолий Воробьев сообщил, что предсказал завоевание бело-голубыми чемпионского титула перед возобновлением сезона весной.

– В 2016-м «Динамо» впервые в истории вылетело из РПЛ. Такого до этого не случалось никогда, не вылетал клуб ни разу и в истории Высшей лиги СССР. Спустя восемь лет клуб может выиграть РПЛ…

– «Спартак», например, при Бескове этот путь быстрее прошел. Команда вылетела из Высшей союзной лиги в 1976-м, в 1977-м вернулась, а в 1979-м стала чемпионом. Можно и другой пример привести – «Лестер». Но у них наоборот: стали чемпионами в Англии, вскоре вылетели в Чемпионшип, сейчас опять возвращаются. И по-прежнему с Варди в составе!

– И все-таки – как так вышло, что «Динамо» так близко к чемпионству, которого не было аж с 1976 года?

– В последние пару лет атмосфера внутри и вокруг Петровского парка улучшилась. Корневую гниль удалось почистить – с этим, в том числе, связаны нынешние результаты.

– Но не считаете ли вы, что упустить чемпионство в такой ситуации будет очень по-динамовски?

– Было бы слишком жестоко снова надругаться над динамовскими болельщиками. У меня сразу встают перед глазами бывший директор гостиницы «Советской» Володя Мишутин, композитор и певец Слава Добрынин и другие уже немолодые люди… Не заслужили они еще одного разочарования. Так что после 48 лет праздник придет на Ленинградский, 36!

– Вы так уверены?

– Есть несколько свидетелей, которые подтвердят, что я сказал, что «Динамо» в этом сезоне станет чемпионом, еще перед весенним стартом.