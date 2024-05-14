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    • Экс-генсек РФС рассказал об улучшении атмосферы в «Динамо»: «Корневую гниль удалось почистить»

    Экс-генсек РФС рассказал об улучшении атмосферы в «Динамо»: «Корневую гниль удалось почистить»

    Экс-генеральный секретарь РФС, бывший вице-президент «Динамо» Анатолий Воробьев сообщил, что предсказал завоевание бело-голубыми чемпионского титула перед возобновлением сезона весной.

    – В 2016-м «Динамо» впервые в истории вылетело из РПЛ. Такого до этого не случалось никогда, не вылетал клуб ни разу и в истории Высшей лиги СССР. Спустя восемь лет клуб может выиграть РПЛ…

    «Спартак», например, при Бескове этот путь быстрее прошел. Команда вылетела из Высшей союзной лиги в 1976-м, в 1977-м вернулась, а в 1979-м стала чемпионом. Можно и другой пример привести – «Лестер». Но у них наоборот: стали чемпионами в Англии, вскоре вылетели в Чемпионшип, сейчас опять возвращаются. И по-прежнему с Варди в составе!

    – И все-таки – как так вышло, что «Динамо» так близко к чемпионству, которого не было аж с 1976 года?

    – В последние пару лет атмосфера внутри и вокруг Петровского парка улучшилась. Корневую гниль удалось почистить – с этим, в том числе, связаны нынешние результаты.

    – Но не считаете ли вы, что упустить чемпионство в такой ситуации будет очень по-динамовски?

    – Было бы слишком жестоко снова надругаться над динамовскими болельщиками. У меня сразу встают перед глазами бывший директор гостиницы «Советской» Володя Мишутин, композитор и певец Слава Добрынин и другие уже немолодые люди… Не заслужили они еще одного разочарования. Так что после 48 лет праздник придет на Ленинградский, 36!

    – Вы так уверены?

    – Есть несколько свидетелей, которые подтвердят, что я сказал, что «Динамо» в этом сезоне станет чемпионом, еще перед весенним стартом.

    • «Динамо» после 28 туров набрало 53 очка против 51 у «Зенита» и 50 у «Краснодара».
    • В последний раз клуб становился чемпионом в сезоне-1976 (весна) Высшей лиги СССР.
    • Последний выигранны трофей «Динамо» – Кубок России-1994/95. Тогда Воробьев работал в клубе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    алдан2014
    1715680284
    Не раскрыта тема: корневая гниль..что это,кто это? О чем статья,судя по заголовку
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    Artemka444
    1715680672
    Да повезло им так то
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