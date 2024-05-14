Стало известно, где может продолжить карьеру Гилерме

«Химки» рассматривают вариант с подписанием 38-летнего вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме. Игрок покинет красно-зеленых летом в связи с истечением срока контракта.

По данным «Чемпионата», московский клуб предложил Гилерме должность в своей структуре, но сам вратарь ещe хочет поиграть. Помимо «Химок» у голкипера есть пара вариантов в Европе.