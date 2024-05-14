Стало известно, где может продолжить карьеру Гилерме

«Химки» рассматривают вариант с подписанием 38-летнего вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме. Игрок покинет красно-зеленых летом в связи с истечением срока контракта.
По данным «Чемпионата», московский клуб предложил Гилерме должность в своей структуре, но сам вратарь ещe хочет поиграть. Помимо «Химок» у голкипера есть пара вариантов в Европе.
- Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.
- В нынешнем сезоне он провел за команду 5 матчей в Кубке России.
- «Химки» лидируют в Первой лиге с 60 очками после 32 матчей. Команда оторвалась на 2 очка от махачкалинского «Динамо» и на 4 – от «Акрона», проведшего на игру меньше.