«Зенит» объявил о повышении зарплаты Семаку и ключевым игрокам

«Зенит» выпустил заявление о дате подписания нового контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
«Новый 5-летний контракт с Сергеем Семаком будет подписан 25 мая, в день 99-летия «Зенита». Достигнута договоренность с руководством клуба о повышении суммы контракта главного тренера, а также тренерского штаба, и ключевых игроков, внесших существенный вклад в результаты команды за предыдущие пять лет и завоевание второй звезды «Зенита», – сообщила председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.
- Семак тренирует «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством клуб выиграл пять чемпионатов России подряд.
- В нынешнем сезоне «Зенит» занимает 2-е место за два тура до финиша сезона. У команды 51 очко после 28 матчей. Отставание от «Динамо» составляет 2 очка.