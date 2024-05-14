«Зенит» объявил о повышении зарплаты Семаку и ключевым игрокам

«Зенит» выпустил заявление о дате подписания нового контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Новый 5-летний контракт с Сергеем Семаком будет подписан 25 мая, в день 99-летия «Зенита». Достигнута договоренность с руководством клуба о повышении суммы контракта главного тренера, а также тренерского штаба, и ключевых игроков, внесших существенный вклад в результаты команды за предыдущие пять лет и завоевание второй звезды «Зенита», – сообщила председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.