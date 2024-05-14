Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • «Зенит» объявил о повышении зарплаты Семаку и ключевым игрокам

    «Зенит» объявил о повышении зарплаты Семаку и ключевым игрокам

    «Зенит» выпустил заявление о дате подписания нового контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.

    «Новый 5-летний контракт с Сергеем Семаком будет подписан 25 мая, в день 99-летия «Зенита». Достигнута договоренность с руководством клуба о повышении суммы контракта главного тренера, а также тренерского штаба, и ключевых игроков, внесших существенный вклад в результаты команды за предыдущие пять лет и завоевание второй звезды «Зенита», – сообщила председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.

    • Семак тренирует «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством клуб выиграл пять чемпионатов России подряд.
    • В нынешнем сезоне «Зенит» занимает 2-е место за два тура до финиша сезона. У команды 51 очко после 28 матчей. Отставание от «Динамо» составляет 2 очка.

    Новости по теме
    Колосков – о неудачах «Зенита»: «Это же не мадридский «Реал», в конце концов» 1
    Экс-генсек РФС объяснил успехи «Динамо» гексаграммой «Книги перемен», урожаем озимых в Краснодаре и отсутствием плодов у «Крестовской теплицы» 3
    Елагин оценил стратегию «Зенита» 1
    Источник: официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:58
    Рекомендуем
    Комментарии (34)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Spartak_forv@
    1715678336
    Сколько кота не корми,а в его желудке место для попугая всегда найдётся
    Ответить
    Suvorov71
    1715678588
    Вот теперь понятно, помойные забастовали с главным тренером Сегожей, и промквасу только что и осталось удовлетворить требования бастующих, а куда деваться иначе и кубок уйдет, вот так смазные из Латинос решают свои задачи, да, помойка позор россии
    Ответить
    Цугундeр
    1715679181
    Бурный продолжительный виг и лай .)
    Ответить
    АлексМак
    1715679860
    ...если только золото и Кубок возьмут, тогда и повысить, а там понизить . особенно бразильцам типа Вендела и "Домовёнка" (№11).
    Ответить
    anatolich72
    1715679927
    И все это на фоне обнищания всей страны.
    Ответить
    алдан2014
    1715681139
    Вчера кнут,сегодня пряник. Семак беги оттуда,ты ведь порядочный человек
    Ответить
    алдан2014
    1715681350
    Осталось искренне пожелать зениту,пролететь мимо чемпионства и кубка. Заслужили. Прошу болельщиков зенита не обижаться. То как ведут себя боссы клуба , за гранью. Импотенты...
    Ответить
    Чехов на Садовой
    1715682141
    За деньги, да! Решило ''народное достояние''. Да и время и ситуация самые подходящие, на всё с пробором можно наложить.
    Ответить
    andr45
    1715682232
    Удивительное дело( Газпром на грани банкротства и при этом увеличивает оплату бездельникам) Воистину «Пути Господни неисповедимы») Такое возможно только в Рассее(
    Ответить
    Fialet
    1715683843
    Что то терзают смутные сомнения. Может просто до этого момента создавали видимость интриги? А теперь Зенит возьмёт свои 6 очков, Динамо с Краснодаром сольются, и всё пучком. Симак с барзилами опять херои.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+