«Бавария» рассмотрит вопрос о сохранении Тухеля

Наблюдательный совет «Баварии» провел заседание, чтобы обсудить дальнейшие шаги в поиске нового тренера. По данным журналиста Кристиана Фалька, клуб рассматривает возможность продолжения сотрудничества с Томасом Тухелем еще на один год.

Ранее Тухель заявлял, что покинет клуб по окончании сезона.

Также «Бавария» серьезно изучается вариант с приглашением Роберто Де Дзерби из «Брайтона». Возвращение Ханс-Дитера Флика уже исключено.