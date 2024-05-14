«Бавария» рассмотрит вопрос о сохранении Тухеля

Наблюдательный совет «Баварии» провел заседание, чтобы обсудить дальнейшие шаги в поиске нового тренера. По данным журналиста Кристиана Фалька, клуб рассматривает возможность продолжения сотрудничества с Томасом Тухелем еще на один год.
Ранее Тухель заявлял, что покинет клуб по окончании сезона.
Также «Бавария» серьезно изучается вариант с приглашением Роберто Де Дзерби из «Брайтона». Возвращение Ханс-Дитера Флика уже исключено.
- «Бавария» в этом сезоне не смогла выиграть ни одного трофея.
- Клуб занимает второе место в Бундеслиге с 72 очками после 33 матчей. В последнем месте мюнхенцы постараются сохранить эту позицию – у преследующего команду «Штутгарта» на счету 70 очков.