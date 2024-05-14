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    «Бавария» рассмотрит вопрос о сохранении Тухеля

    Наблюдательный совет «Баварии» провел заседание, чтобы обсудить дальнейшие шаги в поиске нового тренера. По данным журналиста Кристиана Фалька, клуб рассматривает возможность продолжения сотрудничества с Томасом Тухелем еще на один год.

    Ранее Тухель заявлял, что покинет клуб по окончании сезона.

    Также «Бавария» серьезно изучается вариант с приглашением Роберто Де Дзерби из «Брайтона». Возвращение Ханс-Дитера Флика уже исключено.

    • «Бавария» в этом сезоне не смогла выиграть ни одного трофея.
    • Клуб занимает второе место в Бундеслиге с 72 очками после 33 матчей. В последнем месте мюнхенцы постараются сохранить эту позицию – у преследующего команду «Штутгарта» на счету 70 очков.

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    Источник: страница Кристиана Фалька в соцсети X

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    Комментарии (1)
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    Spartak_forv@
    1715680876
    Баварии не надо было Нагельсманна увольнять
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