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    • Стало известно вероятное решение «Локомотива» по Галактионову

    Стало известно вероятное решение «Локомотива» по Галактионову

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов с высокой долей вероятности сохранит свой пост вне зависимости от того, займет ли команда по итогам чемпионата России место в призовой тройке, сообщает «Матч ТВ».

    В московском клубе в первую очередь удовлетворены прогрессом молодых российских футболистов под руководством тренера, а также тем, что эти игроки могут давать стабильный результат на уровне РПЛ. Также руководство «Локомотива» не хотело бы какой‑либо перестройки в команде и большого количества трансферов, что стало бы следствием прихода нового тренерского штаба.

    В нынешнем сезоне перед тренерским штабом Галактионова, контракт с которым истекает в конце текущего чемпионата, ставились задачи выйти в финал Кубка России, а также занять призовое место в премьер‑лиге. Тем не менее даже если ни одна из этих задач не будет выполнена, руководство «Локомотива» намерено предложить специалисту пролонгировать действующее соглашение. Обсуждение деталей продления контракта с тренерским штабом пройдет после завершения сезона.

    • «Локомотив» с 47 очками занимает 4‑е место в РПЛ. От занимающего третью строчку «Краснодара» московский клуб отстает на три очка.
    • 39-летний Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:01
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    Комментарии (5)
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    Алексей З
    1715678611
    Логично. Состав, по-российским меркам ,хороший перспективный и в следующем году можно замахнуться на " Вильяма нашего Шекспира ".
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    алдан2014
    1715680359
    Нормально Локо играет в этом году,паровоз!
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    zigbert
    1715681257
    Правильное решение.Тренер хотя и молодой но уже набравшийся опыта.
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    Spartak_forv@
    1715681436
    Разумно.На текущий момент Галактионов оптимальный для Локо вариант
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    Красногорск_Фан
    1715682554
    Для первых мест и кубков - Шпалыч. Или лысый на багаже Шлалыча. Для всего остального - Галактионовы. Мы с позором , полным позором вылетели из кубка + займем 5-е место и это "отлично". Конечно сложно сыграть хуже немчуры. Но быть в топ-5 и вылетать из кубка это многим тренерам с Локо по плечу. Молодежь. Ну не знаю чего он там воспитал. Худякова продают да и он до него уже был. Тикнизян пытается слинять и тоже был до него. Остальные играют максимум (!) средне. Ну аванс Батракову, если только.
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