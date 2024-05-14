Стало известно вероятное решение «Локомотива» по Галактионову

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов с высокой долей вероятности сохранит свой пост вне зависимости от того, займет ли команда по итогам чемпионата России место в призовой тройке, сообщает «Матч ТВ».

В московском клубе в первую очередь удовлетворены прогрессом молодых российских футболистов под руководством тренера, а также тем, что эти игроки могут давать стабильный результат на уровне РПЛ. Также руководство «Локомотива» не хотело бы какой‑либо перестройки в команде и большого количества трансферов, что стало бы следствием прихода нового тренерского штаба.

В нынешнем сезоне перед тренерским штабом Галактионова, контракт с которым истекает в конце текущего чемпионата, ставились задачи выйти в финал Кубка России, а также занять призовое место в премьер‑лиге. Тем не менее даже если ни одна из этих задач не будет выполнена, руководство «Локомотива» намерено предложить специалисту пролонгировать действующее соглашение. Обсуждение деталей продления контракта с тренерским штабом пройдет после завершения сезона.