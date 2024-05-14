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    • В «Динамо» сообщили о готовности рассмотреть предложения по Тюкавину

    В «Динамо» сообщили о готовности рассмотреть предложения по Тюкавину

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал наличие прописанной в контракте суммы отступных у нападающего Константина Тюкавина.

    «Сумма отступных у Тюкавина действительно есть для европейских клубов из определeнных чемпионатов. Естественно, цифры называть не буду. Но она есть и позволяет Косте реализовать свой потенциал. Он у него большой, это видно. Ему только 21 год, он лучший по системе «гол+пас» в РПЛ и, возможно, станет лучшим бомбардиром. Мы этого ему желаем.

    Если будет хорошее предложение, обязательно будем его рассматривать в интересах «Динамо» и игрока. Так же это происходило и с Арсеном Захаряном, и с Сабой Сазоновым. Мы даeм игрокам развиваться в Европе, на более высоком уровне», – сказал Пивоваров.

    • Тюкавин провел в этом сезоне за «Динамо» 36 матчей, забил 17 голов и отдал 9 передач.
    • В гонке бомбардиров РПЛ форвард с 15 мячами занимает второе место. На 1 гол больше у Матео Кассьерры из «Зенита».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:53
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    Комментарии (1)
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    qawzsexdr
    1715682270
    Только один небольшой нюанс, дело происходит в РПЛ и на продолжениии части сезона
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