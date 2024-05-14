В «Динамо» сообщили о готовности рассмотреть предложения по Тюкавину

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал наличие прописанной в контракте суммы отступных у нападающего Константина Тюкавина.
«Сумма отступных у Тюкавина действительно есть для европейских клубов из определeнных чемпионатов. Естественно, цифры называть не буду. Но она есть и позволяет Косте реализовать свой потенциал. Он у него большой, это видно. Ему только 21 год, он лучший по системе «гол+пас» в РПЛ и, возможно, станет лучшим бомбардиром. Мы этого ему желаем.
Если будет хорошее предложение, обязательно будем его рассматривать в интересах «Динамо» и игрока. Так же это происходило и с Арсеном Захаряном, и с Сабой Сазоновым. Мы даeм игрокам развиваться в Европе, на более высоком уровне», – сказал Пивоваров.
- Тюкавин провел в этом сезоне за «Динамо» 36 матчей, забил 17 голов и отдал 9 передач.
- В гонке бомбардиров РПЛ форвард с 15 мячами занимает второе место. На 1 гол больше у Матео Кассьерры из «Зенита».