Тихонов сказал, нужно ли «Спартаку» оставлять Слишковича

Главный тренер «Енисея», бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о работе Владимира Слишковича на посту исполняющего обязанности главного тренера красно-белых.
– Сейчас он показывает результат. И если это продолжится, то почему бы его не оставить главным, чтобы он работал дальше? Эта история мне напоминает Массимо Карреру, который был помощником Дмитрия Аленичева.
– То есть вы допускаете, что «Спартак» может оставить Слишковича главным тренером на следующий сезон?
– Если команда продолжит при нем выигрывать: поднимется в таблице РПЛ и удачно выступит в Кубке России, то руководство должно его оставлять автоматом.
- «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 46 очками после 28 матчей. Команда отстает от идущего 3-м «Краснодара» на четыре очка.
- Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля 14 апреля.
- Под руководством боснийца красно-белые еще не проигрывали.