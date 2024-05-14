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    Тихонов сказал, нужно ли «Спартаку» оставлять Слишковича

    Главный тренер «Енисея», бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о работе Владимира Слишковича на посту исполняющего обязанности главного тренера красно-белых.

    – Сейчас он показывает результат. И если это продолжится, то почему бы его не оставить главным, чтобы он работал дальше? Эта история мне напоминает Массимо Карреру, который был помощником Дмитрия Аленичева.

    – То есть вы допускаете, что «Спартак» может оставить Слишковича главным тренером на следующий сезон?

    – Если команда продолжит при нем выигрывать: поднимется в таблице РПЛ и удачно выступит в Кубке России, то руководство должно его оставлять автоматом.

    • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 46 очками после 28 матчей. Команда отстает от идущего 3-м «Краснодара» на четыре очка.
    • Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля 14 апреля.
    • Под руководством боснийца красно-белые еще не проигрывали.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (9)
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    alefreddy
    1715667410
    правильно понятная логика
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    sochi-2013
    1715667819
    Пока будут раздумывать, кто-нибудь переманит.
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    Алексей З
    1715670307
    Если Спартак не проигрывает оставшиеся матчи РПЛ , выигрывает Кубок, то ответ очевиден. Другое дело , если в Кубке пролёт, что делать ? Команда не проигрывает, защита обнадёживает , но что с атакой ? В Матчах с Зенитом , ЦСКА, Краснодаром , да и с НН практически ничего не создали !!! Это бросается в глаза. Готов Лукойл на закупку игроков , после того как прошлогодние ушли в песок ?
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    ...уефан
    1715672412
    ...сказал всё по делу, без понтов...
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    andr45
    1715673060
    КОМАНДЫ ИНОСТРАНЦЫ С КОМАНДЫ......................................ЧИСЛО....... СТОИМОСТЬ ...................................................иностранцев (тыс.евро) ЗЕНИТ..................................................14................135 500 ДИНАМО.............................................12..................45 700 СПАРТАК...............................................9..................38 000 ЦСКА.....................................................8 .................29 250
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    DOCTOR PENALTY
    1715679171
    Эх, Андрюха, ну как так можно рассуждать?... Две-три удачных игры и человека носят на руках..., а потом не знают как от него избавиться. ((( Подвигов Слишкович пока не совершил.
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