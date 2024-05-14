Тихонов сказал, нужно ли «Спартаку» оставлять Слишковича

Главный тренер «Енисея», бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о работе Владимира Слишковича на посту исполняющего обязанности главного тренера красно-белых.

– Сейчас он показывает результат. И если это продолжится, то почему бы его не оставить главным, чтобы он работал дальше? Эта история мне напоминает Массимо Карреру, который был помощником Дмитрия Аленичева.

– То есть вы допускаете, что «Спартак» может оставить Слишковича главным тренером на следующий сезон?

– Если команда продолжит при нем выигрывать: поднимется в таблице РПЛ и удачно выступит в Кубке России, то руководство должно его оставлять автоматом.