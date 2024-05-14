В «Динамо» ответили на вопрос о медали для Захаряна

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, получит ли полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян медаль по окончании чемпионата России-2023/24

«Сначала давайте сыграем турнир, а потом будем делить медали», – сказал Пивоваров.