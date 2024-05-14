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    В «Динамо» ответили на вопрос о медали для Захаряна

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, получит ли полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян медаль по окончании чемпионата России-2023/24

    «Сначала давайте сыграем турнир, а потом будем делить медали», – сказал Пивоваров.

    • «Динамо» лидирует в РПЛ за два тура до финиша сезона с 53 очками после 28 матчей. Команда опережает на два очка «Зенит», на три – «Краснодар» и на шесть – «Локомотив».
    • Бело-голубые уже гарантировали себе медали, поскольку имеют преимущество над железнодорожниками по личным встречам.
    • Захарян до перехода в «Реал Сосьедад» провел за «Динамо» 3 матча в начале сезона РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.

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    Источник: «Советский спорт»

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