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    Елагин оценил стратегию «Зенита»

    Комментатор Александр Елагин высказался о стратегии «Зенита» с приглашением большого числа футболистов из Бразилии.

    – Что сейчас происходит с командой Семака? Вам не кажется, что ставка на бразильцев рано или поздно должна была дать сбой?

    – Во-первых, пока рано хоронить этот «Зенит». Он еще может стать чемпионом. Что касается бразильцев... Ну вот такую стратегию выбрал клуб. У спонсора деньги есть, питерцы могут приобретать южноамериканцев. Почему нет?

    Другое дело, что сейчас, когда мы не играем в еврокубках, настало подходящее время вкладывать средства в детско-юношеский футбол! Надо поднимать наших ребят, готовить их. Рано или поздно нас вернут в европейский и мировой футбол. Надо быть готовыми.

    Уверен, Россия очень богата на таланты. Только копни! Просто нужно этим заниматься, работать, а не привозить готовых исполнителей из-за бугра. Я считаю, что это для отечественного футбола – путь в никуда. Да, в краткосрочной перспективе может выстрелить для одной команды. Но глобально...

    Везде есть будущие Тюкавины, Скопинцевы. В Питере прекрасно работают школы. Там свои традиции. «Смена»! Просто клуб выбрал другой путь – ставку на бразильцев. А вспомните период, когда сине-бело-голубых тренировал Петржела. Он доверился нашей молодежи – Аршавину, Быстрову, Кержакову. И ребята взяли серебряные медали.

    Сейчас воспитанники питерского футбола выступают во всех регионах страны. Просто у «Зенита» своя стратегия. Что ж, каждому свое.

    – Кто из зенитовских бразильцев последних лет реально украсил наш чемпионат?

    – Малком. Он сейчас выступает в Саудовской Аравии. Потрясающе играет! У команды ни одного поражения. Иногда комментирую матчи с его участием. Приятное впечатление производит! Многие СМИ даже пишут, что Малком не потеряется ни в чемпионате Франции, ни в АПЛ. Это действительно очень серьезный футболист.

    • «Зенит» занимает в РПЛ второе место с 51 очком после 28 матчей. Команда отстает на 2 очка от «Динамо» за два тура до финиша.
    • «Зенит» принадлежит 12 бразильских игроков, двое из которых отданы в аренду, а еще двое имеют второе российское гражданство.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1715679083
    Хватит уже обманываться . Нет никакой стратегии ФК Зенит, есть "хотелки" Миллера, владельца Газпрома, они и реализуются. Деятели из кооп."Озера" страну нагнули, ничего 20 лет не развивается , а зачем , всё купим. Так и с футболом и с экономикой. Пришёл "бан", оглянулись , а неХ ничего нет своего. Они не умеют РАЗВИВАТЬ , они только воровать могут.
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