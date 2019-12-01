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  • «Спартак» погулял по Санкт-Петербургу за несколько часов до матча с «Зенитом»

«Спартак» погулял по Санкт-Петербургу за несколько часов до матча с «Зенитом»

1 декабря 2019, 13:20
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Идет подготовка «Спартака» к матчу 18-го тура РПЛ против «Зенита». Команда погуляла по Санкт-Петербургу. Видео доступно ниже.

Матч начнется в 19:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
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