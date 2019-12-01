«Спартак» погулял по Санкт-Петербургу за несколько часов до матча с «Зенитом»

0:0 будет. Тедеско поставит умный автобус.
Идет подготовка «Спартака» к матчу 18-го тура РПЛ против «Зенита». Команда погуляла по Санкт-Петербургу. Видео доступно ниже.
Матч начнется в 19:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.
- Перед матчем задержали сотни болельщиков «Спартака».
- Фанаты «Зенита» на предматчевой тренировке команды устроили пиротехническое шоу.
- «Зенит» лидирует в РПЛ, «Спартак» занимает седьмое место.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 1, 2019