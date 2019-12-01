«Спартак» погулял по Санкт-Петербургу за несколько часов до матча с «Зенитом»

Идет подготовка «Спартака» к матчу 18-го тура РПЛ против «Зенита». Команда погуляла по Санкт-Петербургу. Видео доступно ниже.

Матч начнется в 19:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.

Перед матчем задержали сотни болельщиков «Спартака».

Фанаты «Зенита» на предматчевой тренировке команды устроили пиротехническое шоу.

«Зенит» лидирует в РПЛ, «Спартак» занимает седьмое место.