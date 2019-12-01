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    «Спартак» погулял по Санкт-Петербургу за несколько часов до матча с «Зенитом»

    Идет подготовка «Спартака» к матчу 18-го тура РПЛ против «Зенита». Команда погуляла по Санкт-Петербургу. Видео доступно ниже.

    Матч начнется в 19:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1185

      Genz 2 часа назад

      0:0 будет. Тедеско поставит умный автобус.

      0
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      Рейтинг: +90

      Питерский кардинал 2 часа назад

      А что это за лохи?
      А это те что в в ЛЕ пролетели.
      Лучше бы не приезжали, так техническое поражение, а так им Зенит нагрузит.

      2
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      Рейтинг: +852

      Freyd > Питерский кардинал 47 минут назад

      Нагрузит тебе отец по шее:-)

      0
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      Рейтинг: +90

      Питерский кардинал > Freyd 39 минут назад

      Ты что до сих пор живешь с мамой и папой.
      Тогда совет, засунь палец в нос и смотри футбол молча.
      :))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      Ден 781 2 часа назад

      Никого из команды не задержали ?

      3
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