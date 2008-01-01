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    Лев: «Германия в группе смерти. Это награда за победу в отборочной группе»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги жеребьевки Евро-2020.

    «Это группа смерти. Матчи в Мюнхене станут настоящим праздником футбола. Ожидания очень велики.

    Для нашей молодой команды это будет большое испытание, но мотивация очень велика. Это нам награда за победу в отборочной группе», – сказал Лев.

    • Германия сыграет в группе F с Францией и Португалией.
    • Еще одна команда определится после стыковых матчей.

    Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1202

      playsh 26 минут назад

      Какой достойнейший ответ,настоящий мужик.Браво, Йоахим Лёв!!!
      А вот в России тренер Черчесов плачет,что "последний матч в Копенгагене не играет нам в плюс".Чуствуете разницу?
      Господи,сжалься,пошли моей стране нормального,думающего о чём говорит,тренера.

      -1
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      Рейтинг: +1434

      Torvald64 31 минуту назад

      Да какая группа смерти... 4-ю команду, особенно если она будет из группы D Лиги Наций и Германия, и Франция и Португалия в одни ворота нахлобучат. 3 очков в купе с достойной разницей должно хватить для выхода с 3-го места, кто бы там ни оказался.

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