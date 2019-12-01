Лев: «Германия в группе смерти. Это награда за победу в отборочной группе»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги жеребьевки Евро-2020.
«Это группа смерти. Матчи в Мюнхене станут настоящим праздником футбола. Ожидания очень велики.
Для нашей молодой команды это будет большое испытание, но мотивация очень велика. Это нам награда за победу в отборочной группе», – сказал Лев.
- Германия сыграет в группе F с Францией и Португалией.
- Еще одна команда определится после стыковых матчей.
Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе
Источник: Официальный сайт УЕФА