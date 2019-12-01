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  • Лев: «Германия в группе смерти. Это награда за победу в отборочной группе»

Лев: «Германия в группе смерти. Это награда за победу в отборочной группе»

1 декабря 2019, 00:36
8

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги жеребьевки Евро-2020.

«Это группа смерти. Матчи в Мюнхене станут настоящим праздником футбола. Ожидания очень велики.

Для нашей молодой команды это будет большое испытание, но мотивация очень велика. Это нам награда за победу в отборочной группе», – сказал Лев.

  • Германия сыграет в группе F с Францией и Португалией.
  • Еще одна команда определится после стыковых матчей.

Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе

Источник: Официальный сайт УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Германия. Бундеслига Европа Германия Лев Йоахим
Комментарии (8)
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Torvald64
1575150742
Да какая группа смерти... 4-ю команду, особенно если она будет из группы D Лиги Наций и Германия, и Франция и Португалия в одни ворота нахлобучат. 3 очков в купе с достойной разницей должно хватить для выхода с 3-го места, кто бы там ни оказался.
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Plyash
1575151036
Какой достойнейший ответ,настоящий мужик.Браво, Йоахим Лёв!!! А вот в России тренер Черчесов плачет,что "последний матч в Копенгагене не играет нам в плюс".Чуствуете разницу? Господи,сжалься,пошли моей стране нормального,думающего о чём говорит,тренера.
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BlackMurder
1575178508
Лев, тебе дают очередной шанс, лично я верю в него, наигрывай состав и в бой, докажи что ты лучший тренер
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Из Твери Леха
1575183313
А если еще Грузия будет в этой группе, то вообще всем кирдык.
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Decorhome
1575274185
Группа смерти слабо сказано
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