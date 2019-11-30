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  • Дюков: «Новый контракт Черчесова? Думаю, в ближайшее время мы достигнем договоренности»

Дюков: «Новый контракт Черчесова? Думаю, в ближайшее время мы достигнем договоренности»

30 ноября 2019, 23:38
3

Президент РФС Александр Дюков дал понять, что в ближайшее время главный тренер сборной России Станислав Черчесов продлит свой контракт.

«Были отборочные матчи, сегодня была жеребьевка, сейчас у нас будет время, чтобы обсудить этот вопрос. Думаю, в ближайшее время мы достигнем договоренности», – сказал Дюков.

  • Черчесов подписал со сборной контракт по схеме «2+2» в июле 2018 года.
  • Сообщалось, что тренер может покинуть свой пост после Евро-2020 и возглавить один из российских клубов.
  • На ЧМ-2018 сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала турнира.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Дюков Александр
Комментарии (3)
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Давид59
1575147088
Команда совершенно беспомощна против сильных соперников. Если это никого не смущает...
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Plyash
1575148919
Только после более-менее положительного результата игры нашей сборной на Евро Черчесов,может быть,подпишет контракт.В противном случае он сам спрыгнет с этой должности.Он очень осторожен. А то как бы не пришлось заслуженному тренеру подавать в отставку.
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paracetamol
1575151466
Дюков, не подписывай, дурачком прослывешь.
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