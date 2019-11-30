Дюков: «Новый контракт Черчесова? Думаю, в ближайшее время мы достигнем договоренности»

Президент РФС Александр Дюков дал понять, что в ближайшее время главный тренер сборной России Станислав Черчесов продлит свой контракт.

«Были отборочные матчи, сегодня была жеребьевка, сейчас у нас будет время, чтобы обсудить этот вопрос. Думаю, в ближайшее время мы достигнем договоренности», – сказал Дюков.