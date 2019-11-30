Дюков: «Новый контракт Черчесова? Думаю, в ближайшее время мы достигнем договоренности»

Президент РФС Александр Дюков дал понять, что в ближайшее время главный тренер сборной России Станислав Черчесов продлит свой контракт.
«Были отборочные матчи, сегодня была жеребьевка, сейчас у нас будет время, чтобы обсудить этот вопрос. Думаю, в ближайшее время мы достигнем договоренности», – сказал Дюков.
- Черчесов подписал со сборной контракт по схеме «2+2» в июле 2018 года.
- Сообщалось, что тренер может покинуть свой пост после Евро-2020 и возглавить один из российских клубов.
- На ЧМ-2018 сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала турнира.
Источник: «Спорт-Экспресс»