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    Дюков: «Новый контракт Черчесова? Думаю, в ближайшее время мы достигнем договоренности»

    Президент РФС Александр Дюков дал понять, что в ближайшее время главный тренер сборной России Станислав Черчесов продлит свой контракт.

    «Были отборочные матчи, сегодня была жеребьевка, сейчас у нас будет время, чтобы обсудить этот вопрос. Думаю, в ближайшее время мы достигнем договоренности», – сказал Дюков.

    • Черчесов подписал со сборной контракт по схеме «2+2» в июле 2018 года.
    • Сообщалось, что тренер может покинуть свой пост после Евро-2020 и возглавить один из российских клубов.
    • На ЧМ-2018 сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала турнира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 23:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +851

      Давид59 3 минуты назад

      Команда совершенно беспомощна против сильных соперников. Если это никого не смущает...

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