Глушаков – о ничьей с «Рубином»: «Непонятно, что происходит с командой»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков дал комментарий после матча 18-го тура РПЛ с «Рубином». Грозненская команда вела в этой встрече со счетом 1:0, но пропустила на 93-й минуте и в итоге сыграла вничью.

Глушаков забил в этой встрече гол и был признан лучшим футболистом матча.

«Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице.

«Эмоций нет никаких. Даже нечего сказать. Пятая или шестая игра подряд, на девяностых пропускаем. Тяжело играть, непонятно, что происходит с командой. Спасибо за статуэтку лучшему игроку, но лучше бы мы три очка взяли.

Нужно иметь талант, чтобы на девяностых пропускать. Сами себя в тупик загоняем, могли наверху находиться.

Лично для меня положительный момент – только гол. Надеюсь, это начало, все мои важные голы еще впереди, и мы не пропустим на 93-й минуте», – сказал Глушаков в эфире «Матч премьер».