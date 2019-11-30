Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков – о ничьей с «Рубином»: «Непонятно, что происходит с командой»

Глушаков – о ничьей с «Рубином»: «Непонятно, что происходит с командой»

30 ноября 2019, 21:17
7

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков дал комментарий после матча 18-го тура РПЛ с «Рубином». Грозненская команда вела в этой встрече со счетом 1:0, но пропустила на 93-й минуте и в итоге сыграла вничью.

  • Глушаков забил в этой встрече гол и был признан лучшим футболистом матча.
  • «Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице.

«Эмоций нет никаких. Даже нечего сказать. Пятая или шестая игра подряд, на девяностых пропускаем. Тяжело играть, непонятно, что происходит с командой. Спасибо за статуэтку лучшему игроку, но лучше бы мы три очка взяли.

Нужно иметь талант, чтобы на девяностых пропускать. Сами себя в тупик загоняем, могли наверху находиться.

Лично для меня положительный момент – только гол. Надеюсь, это начало, все мои важные голы еще впереди, и мы не пропустим на 93-й минуте», – сказал Глушаков в эфире «Матч премьер».

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Я - легенда
1575138981
Значит, физика хромает. Плывут в самом конце
Ответить
VVM1964
1575140666
" Глушаков забил в этой встрече гол и был признан лучшим футболистом матча " - это карма . Поделился с собственными детьми и немного " отпустило ", это знак . Иди кайся и молись , молись и кайся , проси прощения за свои грязные интриги , напиши покаянное письмо Каррере и глядишь что то изменится в твоей жизни . )))
Ответить
Бриг
1575145036
Причитания почётного старца. Не интересно.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1575145565
Не хватает вам "нужных" слов известного "диктора" вашего стадиона. Ничего - дождётесь! Не только судья бывает "позорной".
Ответить
Plyash
1575152281
Нужно было лезгинку в начале матча сплясать,а не после забитого мяча,вот и сглазил.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+