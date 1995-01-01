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    Глушаков – о ничьей с «Рубином»: «Непонятно, что происходит с командой»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков дал комментарий после матча 18-го тура РПЛ с «Рубином». Грозненская команда вела в этой встрече со счетом 1:0, но пропустила на 93-й минуте и в итоге сыграла вничью.

    • Глушаков забил в этой встрече гол и был признан лучшим футболистом матча.
    • «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице.

    «Эмоций нет никаких. Даже нечего сказать. Пятая или шестая игра подряд, на девяностых пропускаем. Тяжело играть, непонятно, что происходит с командой. Спасибо за статуэтку лучшему игроку, но лучше бы мы три очка взяли.

    Нужно иметь талант, чтобы на девяностых пропускать. Сами себя в тупик загоняем, могли наверху находиться.

    Лично для меня положительный момент – только гол. Надеюсь, это начало, все мои важные голы еще впереди, и мы не пропустим на 93-й минуте», – сказал Глушаков в эфире «Матч премьер».

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19573

      VVM1964 10 минут назад

      " Глушаков забил в этой встрече гол и был признан лучшим футболистом матча " - это карма . Поделился с собственными детьми и немного " отпустило ", это знак . Иди кайся и молись , молись и кайся , проси прощения за свои грязные интриги , напиши покаянное письмо Каррере и глядишь что то изменится в твоей жизни . )))

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      Рейтинг: +894

      Я - легенда 39 минут назад

      Значит, физика хромает. Плывут в самом конце

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