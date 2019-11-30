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  • Карпин – о ничьей с «Уралом»: «С точки зрения тренера нельзя было сделать больше»

Карпин – о ничьей с «Уралом»: «С точки зрения тренера нельзя было сделать больше»

30 ноября 2019, 19:15
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (0:0). Специалист расстроен.

«Расстроен результатом, как и футболисты. Доволен ли при этом игрой? Результат-то всегда привязан к игре. В принципе, игрой доволен, вот только не забили. С точки зрения работы тренера нельзя было сделать больше. Мяч доставляли туда, куда было нужно, опасные моменты создавали. Но при этом не забили», – сказал Карпин в интервью телеканалу «Матч Премьер».

  • «Ростов» из последних восьми матчей выиграл один.
  • Южане в таблице идут пятыми.
  • «Урал» занимает девятое место.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Урал Карпин Валерий
Комментарии (1)
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Крепитесь, ребята. Надо сыграть в европе, для поддержания командного духа!
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