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    Карпин – о ничьей с «Уралом»: «С точки зрения тренера нельзя было сделать больше»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (0:0). Специалист расстроен.

    «Расстроен результатом, как и футболисты. Доволен ли при этом игрой? Результат-то всегда привязан к игре. В принципе, игрой доволен, вот только не забили. С точки зрения работы тренера нельзя было сделать больше. Мяч доставляли туда, куда было нужно, опасные моменты создавали. Но при этом не забили», – сказал Карпин в интервью телеканалу «Матч Премьер».

    • «Ростов» из последних восьми матчей выиграл один.
    • Южане в таблице идут пятыми.
    • «Урал» занимает девятое место.

    Источник: «Советский спорт»

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