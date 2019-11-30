Евсеев после победы в Самаре прыгал на столе в раздевалке. «Уфа» не выигрывала в РПЛ с сентября

В сети оказалось видео празднования «Уфой» победы в 18-м туре РПЛ над «Крыльями Советов» (1:0). Уфимцы впервые в сезоне выиграли в гостях.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прыгал на столе. Видео доступно ниже. Команда поднялась в таблице на шестое место.

«Уфа» идет выше «Спартака» и «Динамо».

Последний раз в РПЛ уфимцы побеждали в сентябре.

«Крылья Советов» лишь ввиду дополнительных показателей не идут в зоне переходных матчей.