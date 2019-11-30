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  • Евсеев после победы в Самаре прыгал на столе в раздевалке. «Уфа» не выигрывала в РПЛ с сентября

Евсеев после победы в Самаре прыгал на столе в раздевалке. «Уфа» не выигрывала в РПЛ с сентября

30 ноября 2019, 17:40
6

В сети оказалось видео празднования «Уфой» победы в 18-м туре РПЛ над «Крыльями Советов» (1:0). Уфимцы впервые в сезоне выиграли в гостях.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прыгал на столе. Видео доступно ниже. Команда поднялась в таблице на шестое место.

  • «Уфа» идет выше «Спартака» и «Динамо».
  • Последний раз в РПЛ уфимцы побеждали в сентябре.
  • «Крылья Советов» лишь ввиду дополнительных показателей не идут в зоне переходных матчей.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Руслана Абушкина
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (6)
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Sviro
1575125413
Приятно доставлять людям радость!!! Приезжайте ещё - крысы всем дают.
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DOCTOR PENALTY
1575125553
Запрыгаешь тут!!!
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Decorhome
1575126087
Молодцы. Неожиданно
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Я - легенда
1575127522
Помню, когда учился на военной кафедре, кто-то написал про одного офицера на стене: "Подполковник Ульяшин - мудозвон" )) Он тоже залез на стол, прыгал по нему и спрашивал: "Ну что, звенят???" )))
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Я - легенда
1575127688
Вот такой у нас чемпионат: не выигрывал с сентября, один раз победил - и ты уже на шестом месте ))
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TOL47
1575146904
Тут не все а как же знаменитое: ху.. вам
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