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    Евсеев после победы в Самаре прыгал на столе в раздевалке. «Уфа» не выигрывала в РПЛ с сентября

    В сети оказалось видео празднования «Уфой» победы в 18-м туре РПЛ над «Крыльями Советов» (1:0). Уфимцы впервые в сезоне выиграли в гостях.

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прыгал на столе. Видео доступно ниже. Команда поднялась в таблице на шестое место.

    • «Уфа» идет выше «Спартака» и «Динамо».
    • Последний раз в РПЛ уфимцы побеждали в сентябре.
    • «Крылья Советов» лишь ввиду дополнительных показателей не идут в зоне переходных матчей.

    Источник: твиттер Руслана Абушкина

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +894

      Я - легенда 27 минут назад

      Вот такой у нас чемпионат: не выигрывал с сентября, один раз победил - и ты уже на шестом месте ))

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      Рейтинг: +894

      Я - легенда 30 минут назад

      Помню, когда учился на военной кафедре, кто-то написал про одного офицера на стене: "Подполковник Ульяшин - мудозвон" )) Он тоже залез на стол, прыгал по нему и спрашивал: "Ну что, звенят???" )))

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      Рейтинг: +1148

      Decorhome 54 минуты назад

      Молодцы. Неожиданно

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      Рейтинг: +15003

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Запрыгаешь тут!!!

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      Рейтинг: +1139

      Sviro 1 час назад

      Приятно доставлять людям радость!!! Приезжайте ещё - крысы всем дают.

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