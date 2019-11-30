Евсеев после победы в Самаре прыгал на столе в раздевалке. «Уфа» не выигрывала в РПЛ с сентября

Вот такой у нас чемпионат: не выигрывал с сентября, один раз победил - и ты уже на шестом месте ))
В сети оказалось видео празднования «Уфой» победы в 18-м туре РПЛ над «Крыльями Советов» (1:0). Уфимцы впервые в сезоне выиграли в гостях.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прыгал на столе. Видео доступно ниже. Команда поднялась в таблице на шестое место.
- «Уфа» идет выше «Спартака» и «Динамо».
- Последний раз в РПЛ уфимцы побеждали в сентябре.
- «Крылья Советов» лишь ввиду дополнительных показателей не идут в зоне переходных матчей.
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— Руслан Абушкин (@abushkin) November 30, 2019