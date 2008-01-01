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    Конов: «Слуцкий – первый в шорт-листе «Динамо»

    Бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов поговорил о будущем тренера Леонида Слуцкого. Он подал в отставку с поста менеджера «Витесса».

    «Интерес к Слуцкому в России есть, и здесь он востребован. Вопрос только в желании Леонида Викторовича. Уверен, что без работы он долго не просидит.

    На рынке ни для кого не секрет, что с Леонидом Викторовичем контактировало «Динамо» и он первый номер в шорт-листе на место главного тренера со второй части чемпионата», – написал Конов.

    • Слуцкий работал в Голландии с лета 2018 года.
    • «Витесс» в Эредивизие идет шестым.
    • «Динамо» в РПЛ занимает седьмое место.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +6302

      mihail200606 14 минут назад

      Зачем только Динамо слуцкому? Со своим непонятным менеджментом..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +146

      Мудакам 24 минуты назад

      и то ясно - Динамо он не нужен!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14992

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Все уже привыкли к несуразным ошибкам начальников Динамо.

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