Конов: «Слуцкий – первый в шорт-листе «Динамо»

Бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов поговорил о будущем тренера Леонида Слуцкого. Он подал в отставку с поста менеджера «Витесса».
«Интерес к Слуцкому в России есть, и здесь он востребован. Вопрос только в желании Леонида Викторовича. Уверен, что без работы он долго не просидит.
На рынке ни для кого не секрет, что с Леонидом Викторовичем контактировало «Динамо» и он первый номер в шорт-листе на место главного тренера со второй части чемпионата», – написал Конов.
- Слуцкий работал в Голландии с лета 2018 года.
- «Витесс» в Эредивизие идет шестым.
- «Динамо» в РПЛ занимает седьмое место.
Источник: телеграм-канал Василия Конова