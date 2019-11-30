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Конов: «Слуцкий – первый в шорт-листе «Динамо»

30 ноября 2019, 12:30
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Бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов поговорил о будущем тренера Леонида Слуцкого. Он подал в отставку с поста менеджера «Витесса».

«Интерес к Слуцкому в России есть, и здесь он востребован. Вопрос только в желании Леонида Викторовича. Уверен, что без работы он долго не просидит.

На рынке ни для кого не секрет, что с Леонидом Викторовичем контактировало «Динамо» и он первый номер в шорт-листе на место главного тренера со второй части чемпионата», – написал Конов.

  • Слуцкий работал в Голландии с лета 2018 года.
  • «Витесс» в Эредивизие идет шестым.
  • «Динамо» в РПЛ занимает седьмое место.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Динамо Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1575108909
Все уже привыкли к несуразным ошибкам начальников Динамо.
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Мудакам
1575108913
и то ясно - Динамо он не нужен!
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mihail200606
1575109530
Зачем только Динамо слуцкому? Со своим непонятным менеджментом..
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Decorhome
1575114881
Слуцкого ждет Монако, и в ближайшей перспективе Челси
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1575118034
Эмери.
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paracetamol
1575119095
«Динамо» в РПЛ занимает седьмое место, а со слуцкером выиграет ПФЛ.
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