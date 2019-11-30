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Гвардиола готов продлить контракт с «Манчестер Сити»

30 ноября 2019, 09:46
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о готовности продлить контракт с клубом.

«Моe будущее зависит от результатов. Через пять лет посмотрим, что произойдeт. Да, я открыт для продления контракта. Мне комфортно в команде. Я хочу видеть стремление моих игроков и всего клуба двигаться вперeд. Мы работаем над этим, и это самое главное.

Мы должны чувствовать, что можем двигать вперeд вместе и наслаждаться этим процессом. Когда я почувствую, что это больше не так, я буду говорить с руководством «Манчестер Сити», – сказал испанский специалист.

  • Гвардиола возглавляет «Сити» с лета 2016 года.
  • Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.
  • С манкунианцами тренер уже выиграл семь трофеев.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
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Nimnul
1575120589
А вот шейх,видимо,не готов. Пеп вряд-ли возьмет ЛЧ в этом сезоне. И чемпионство крайне сомнительно. Хотя шейх жаждет ЛЧ. Как то не комильфо прозвучало желание Пепа. Напрашивается,вроде как.
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