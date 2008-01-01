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    Гвардиола готов продлить контракт с «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о готовности продлить контракт с клубом.

    «Моe будущее зависит от результатов. Через пять лет посмотрим, что произойдeт. Да, я открыт для продления контракта. Мне комфортно в команде. Я хочу видеть стремление моих игроков и всего клуба двигаться вперeд. Мы работаем над этим, и это самое главное.

    Мы должны чувствовать, что можем двигать вперeд вместе и наслаждаться этим процессом. Когда я почувствую, что это больше не так, я буду говорить с руководством «Манчестер Сити», – сказал испанский специалист.

    • Гвардиола возглавляет «Сити» с лета 2016 года.
    • Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.
    • С манкунианцами тренер уже выиграл семь трофеев.

    Источник: Goal.com

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