Гвардиола готов продлить контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о готовности продлить контракт с клубом.

«Моe будущее зависит от результатов. Через пять лет посмотрим, что произойдeт. Да, я открыт для продления контракта. Мне комфортно в команде. Я хочу видеть стремление моих игроков и всего клуба двигаться вперeд. Мы работаем над этим, и это самое главное.

Мы должны чувствовать, что можем двигать вперeд вместе и наслаждаться этим процессом. Когда я почувствую, что это больше не так, я буду говорить с руководством «Манчестер Сити», – сказал испанский специалист.