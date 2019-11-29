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  • Тедеско: «Спартак» может чему-то научиться у хоккея на льду. А, вы говорите просто «хоккей». Теперь надо уезжать из страны?»

Тедеско: «Спартак» может чему-то научиться у хоккея на льду. А, вы говорите просто «хоккей». Теперь надо уезжать из страны?»

29 ноября 2019, 16:48
7

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции рассказал о своей готовности посетить хоккейный матч в России.

– Следите ли вы за хоккеем? Готовы посетить матч, если пригласят на хоккейный «Спартак»?

– Совру, если скажу, что я поклонник хоккея. Думаю, в Италии и Германии футбол – спорт номер один. Но, конечно, я бы с радостью посмотрел игру. Я бы пришел, потому что другие виды спорта меня интересуют.

Думаю, мы можем чему-то научиться у хоккея на льду. А, вы здесь говорите просто «хоккей». Теперь надо уезжать из страны? – пошутил Тедеско.

  • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
  • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (7)
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piligrim1986
1575037166
капитулирен)))
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oyabun
1575038415
Шутка не очень как то. Немецкий юмор? )
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vka1970
1575042927
Приходи Тед на хоккей. Там есть чему поучиться.
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Николай71
1575061545
Интересно будет посмотреть игру.
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