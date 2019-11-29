Тедеско: «Спартак» может чему-то научиться у хоккея на льду. А, вы говорите просто «хоккей». Теперь надо уезжать из страны?»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции рассказал о своей готовности посетить хоккейный матч в России.

– Следите ли вы за хоккеем? Готовы посетить матч, если пригласят на хоккейный «Спартак»?

– Совру, если скажу, что я поклонник хоккея. Думаю, в Италии и Германии футбол – спорт номер один. Но, конечно, я бы с радостью посмотрел игру. Я бы пришел, потому что другие виды спорта меня интересуют.

Думаю, мы можем чему-то научиться у хоккея на льду. А, вы здесь говорите просто «хоккей». Теперь надо уезжать из страны? – пошутил Тедеско.