Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Тедеско: «Спартак» может чему-то научиться у хоккея на льду. А, вы говорите просто «хоккей». Теперь надо уезжать из страны?»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции рассказал о своей готовности посетить хоккейный матч в России.

    – Следите ли вы за хоккеем? Готовы посетить матч, если пригласят на хоккейный «Спартак»?

    – Совру, если скажу, что я поклонник хоккея. Думаю, в Италии и Германии футбол – спорт номер один. Но, конечно, я бы с радостью посмотрел игру. Я бы пришел, потому что другие виды спорта меня интересуют.

    Думаю, мы можем чему-то научиться у хоккея на льду. А, вы здесь говорите просто «хоккей». Теперь надо уезжать из страны? – пошутил Тедеско.

    • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
    • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74630
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru