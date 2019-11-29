Сульшер – после поражения от «Астаны»: «Это важный опыт в непростом матче»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер объяснил причины поражения в матче Лиги Европы против «Астаны» (1:2).

«Мы начали игру хорошо, забили отличный гол. Конечно, у нас был небольшой спад, когда мы пропустили два гола во втором тайме. Но и после голов мы хорошо играли, могли забить. Трое ребят дебютировали в составе, но они смотрелись очень достойно. Мы давили на соперника, но нам не хватило времени.

Думаю, парни вынесут немало пользы из этого матча. Это важный опыт в непростом матче. В середине поля некоторые ребята вроде Дилана Левитта смотрелись очень прилично.

Поле было хорошего качества. У нас не было никаких проблем, никто из наших парней не получил травму. Погодные условия – одна из причин такого поля. У нас нет никаких нареканий по поводу поля», – заявил норвежский специалист.