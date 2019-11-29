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  • Сульшер – после поражения от «Астаны»: «Это важный опыт в непростом матче»

Сульшер – после поражения от «Астаны»: «Это важный опыт в непростом матче»

29 ноября 2019, 11:50
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер объяснил причины поражения в матче Лиги Европы против «Астаны» (1:2).

«Мы начали игру хорошо, забили отличный гол. Конечно, у нас был небольшой спад, когда мы пропустили два гола во втором тайме. Но и после голов мы хорошо играли, могли забить. Трое ребят дебютировали в составе, но они смотрелись очень достойно. Мы давили на соперника, но нам не хватило времени.

Думаю, парни вынесут немало пользы из этого матча. Это важный опыт в непростом матче. В середине поля некоторые ребята вроде Дилана Левитта смотрелись очень прилично.

Поле было хорошего качества. У нас не было никаких проблем, никто из наших парней не получил травму. Погодные условия – одна из причин такого поля. У нас нет никаких нареканий по поводу поля», – заявил норвежский специалист.

  • Ранее «МЮ» гарантировал место в плей-офф Лиги Европы.
  • В АПЛ клуб идет на девятом месте, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 20 очков.

Источник: Sport.kz
Лига Европы Манчестер Юнайтед Астана Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (2)
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серега кашин
1575034246
да признайте уже что мю это просто клуб как и все серяднеки в европе
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BARCLAYS_APL
1575047636
САФ на зло не ходит Эдику чтоб убрали его любимчика. Бесит когда дружбу вмешивают и в бизнес и в общее дело и т.д чтоб все страдали. Если Астана для вас не аргумент тогда н а х у й вы футбол смотрите и тем более глоры клуба одному богу известно. Продолжайте сосать раз уж любите и признать не хотите.
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