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  • Sky Sports: руководство «Арсенала» рассмотрит отставку Эмери на экстренном собрании

Sky Sports: руководство «Арсенала» рассмотрит отставку Эмери на экстренном собрании

29 ноября 2019, 11:35
5

После поражения от «Айнтрахта» (1:2) в рамках пятого тура Лиги Европы руководство «Арсенала» подняло вопрос о возможном разрыве контракта с главным тренером Унаи Эмери.

Сегодня, 29 ноября, лондонский клуб проведет экстренное собрание, на котором будут названы возможные кандидаты на место главного тренера.

Сообщалось, что основным кандидатом на смену Эмери является главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.

  • В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» после 13 матчей занимает восьмое место, набрав 18 очков.
  • В Лиге Европы лондонцы лидируют в своей группе с 10 очками, но еще не гарантировали выход в плей-офф.
  • Контракт с испанцем рассчитан до лета 2021 года.

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Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Арсенал Эмери Унаи
Комментарии (5)
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gor77
1575017645
Вывод, если можно так написать, простой - Унаи Эмери, тренер исключительно для Испании!!! С "Валенсией" 3 раза был третьим, а с "Севильей" - 3 года подряд выигрывал Лигу Европы! А вот в других странах - тишина.
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Proker
1575017706
Сегодня попу тренера, арсенал пихнёт очередной вес арсенал.....
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dinar7777dinar
1575019599
Арсенал дно да и по Венгере уже ничего не было хорошего как и сейчас.
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Борис23
1575021324
Приговор - казнить, не миловать!
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zigbert
1575102938
Так ничего у Эмери не получилось. Лучше всего возвратиться в Испанию.
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