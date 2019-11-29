Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Sky Sports: руководство «Арсенала» рассмотрит отставку Эмери на экстренном собрании

    После поражения от «Айнтрахта» (1:2) в рамках пятого тура Лиги Европы руководство «Арсенала» подняло вопрос о возможном разрыве контракта с главным тренером Унаи Эмери.

    Сегодня, 29 ноября, лондонский клуб проведет экстренное собрание, на котором будут названы возможные кандидаты на место главного тренера.

    Сообщалось, что основным кандидатом на смену Эмери является главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.

    • В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» после 13 матчей занимает восьмое место, набрав 18 очков.
    • В Лиге Европы лондонцы лидируют в своей группе с 10 очками, но еще не гарантировали выход в плей-офф.
    • Контракт с испанцем рассчитан до лета 2021 года.

    «Арсенал» выдал худшую безвыигрышную серию за последние 27 лет

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.11.2019 11:35
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100998

      zigbert 30 ноября 2019, 11:35

      Так ничего у Эмери не получилось. Лучше всего возвратиться в Испанию.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      Борис23 29 ноября 2019, 12:55

      Приговор - казнить, не миловать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 29 ноября 2019, 12:26

      Арсенал дно да и по Венгере уже ничего не было хорошего как и сейчас.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      Proker 29 ноября 2019, 11:55

      Сегодня попу тренера, арсенал пихнёт очередной вес арсенал.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1820

      gor77 29 ноября 2019, 11:54

      Вывод, если можно так написать, простой - Унаи Эмери, тренер исключительно для Испании!!!
      С "Валенсией" 3 раза был третьим, а с "Севильей" - 3 года подряд выигрывал Лигу Европы!
      А вот в других странах - тишина.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11