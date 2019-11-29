Sky Sports: руководство «Арсенала» рассмотрит отставку Эмери на экстренном собрании

После поражения от «Айнтрахта» (1:2) в рамках пятого тура Лиги Европы руководство «Арсенала» подняло вопрос о возможном разрыве контракта с главным тренером Унаи Эмери.

Сегодня, 29 ноября, лондонский клуб проведет экстренное собрание, на котором будут названы возможные кандидаты на место главного тренера.

Сообщалось, что основным кандидатом на смену Эмери является главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» после 13 матчей занимает восьмое место, набрав 18 очков.

В Лиге Европы лондонцы лидируют в своей группе с 10 очками, но еще не гарантировали выход в плей-офф.

Контракт с испанцем рассчитан до лета 2021 года.

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