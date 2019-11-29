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Тренер «Лудогорца»: «ЦСКА ждeт хорошее будущее»

29 ноября 2019, 01:23
8

Главный тренер «Лудогорца» Алекси Желязков подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА, а также высказался о перспективах армейцев.

«Мы могли быть более собранными и агрессивными во втором тайме, но в целом мы довольны, как мы сыграли. ЦСКА – хорошая команда, которая переживает смену поколений. Уверен, они будут прогрессировать, их ждeт хорошее будущее. Сегодня важно было не пропустить, были близки к этому, как и к тому, чтобы взять три очка», – сказал Желязков.

  • ЦСКА и «Лудогорец» сыграли вничью со счетом 1:1.
  • Москвичи досрочно потеряли шансы выйти в плей-офф турнира.

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Источник: «Чемпионат»
Лига Европы ЦСКА Лудогорец
Комментарии (8)
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Я - легенда
1574982720
Дожили, что нас уже болгарские тренеры оценивают ))
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RotBerg
1575003993
наигрался Гинер что ли.. уже и кричалок то не слышно, что Гинер все купил..
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Decorhome
1575007453
Ни хрена себя. Конечно. Не может команда обыгравшая Реал дважды, по ходу одного турнира, не иметь хорошее будущее
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CSKA57
1575011044
Спасибо, успокоил и обнадежил...
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Давид59
1575015056
Все хвалят!!! Ференцварош, Лудогорец, Трудовые резервы, Урожай...
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Вальдемар IV
1575015920
и так больше -7 разница
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