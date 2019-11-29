Тренер «Лудогорца»: «ЦСКА ждeт хорошее будущее»

Главный тренер «Лудогорца» Алекси Желязков подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против ЦСКА, а также высказался о перспективах армейцев.

«Мы могли быть более собранными и агрессивными во втором тайме, но в целом мы довольны, как мы сыграли. ЦСКА – хорошая команда, которая переживает смену поколений. Уверен, они будут прогрессировать, их ждeт хорошее будущее. Сегодня важно было не пропустить, были близки к этому, как и к тому, чтобы взять три очка», – сказал Желязков.

ЦСКА и «Лудогорец» сыграли вничью со счетом 1:1.

Москвичи досрочно потеряли шансы выйти в плей-офф турнира.

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