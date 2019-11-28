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  • Фернандес, Влашич и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Лудогорцем»

Фернандес, Влашич и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Лудогорцем»

28 ноября 2019, 20:08
18

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Лудогорца» на очный матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Бистрович, Кучаев, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

«Лудогорец»: Илиев, Сисиньо, Григоре, Терзиев, Недялков, Марселиньо, Баджи, Анисе Абель, Вандерсон, Кешерю, Лукоки.

  • Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
  • Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига Европы ЦСКА Лудогорец
Комментарии (18)
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Авек плезир
1574961907
Основа, но блудогорец все равно затащит. Коням не нужна ЛЕ
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Dizgen
1574962084
Вперед Россия,вперед ЦСКА!!!
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DOCTOR PENALTY
1574965164
Ну, кони, надо залудить этим горцам!
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portero
1574965476
выпьем за чудо для ЦСКА в оставшихся 2 турах. только чудо им поможет.
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GoLenaStop
1574966330
эспаньол должен сыграть в группе без поражений ( сейчас 1-1), а ЦСКА - выиграть хоть одну битву за урожай. иначе - пипец... ЦСКА, футбольные войска, давай! С ув.
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CSKA57
1574966860
Какая же слабо смотрится ЦСКА. Влашич из выгодных положений лупит мимо ворот. Везет в том, что и у Лудогорца игры нет.
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ZENIT*****
1574967038
Кони,вперёд за победой,за Россию!
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GoLenaStop
1574969178
...Грустно, братцы, грустно в ЦСКА играть. С нашим атаманом - игры все отдать!.. Удачи в високосе!
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portero
1574969203
ну вот вся сказка.... голешник забили
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portero
1574969457
нешмолгли коняшки
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