Фернандес, Влашич и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Лудогорцем»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Лудогорца» на очный матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Бистрович, Кучаев, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов.
«Лудогорец»: Илиев, Сисиньо, Григоре, Терзиев, Недялков, Марселиньо, Баджи, Анисе Абель, Вандерсон, Кешерю, Лукоки.
- Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
- Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт УЕФА