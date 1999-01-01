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    Фернандес, Влашич и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Лудогорцем»

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Лудогорца» на очный матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Бистрович, Кучаев, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

    «Лудогорец»: Илиев, Сисиньо, Григоре, Терзиев, Недялков, Марселиньо, Баджи, Анисе Абель, Вандерсон, Кешерю, Лукоки.

    • Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
    • Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 20:08
    Комментарии10
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      Рейтинг: +876

      solodealer 2 минуты назад

      Я правильно понимаю: если Ференцварош дёрнет Эспаньол, то армейцам можно не рыпаться?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1642

      prtcs 7 минут назад

      Зачетные очки нужны. Должны победить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35622

      portero 7 минут назад

      выпьем за чудо для ЦСКА в оставшихся 2 турах.
      только чудо им поможет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14967

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      Ну, кони, надо залудить этим горцам!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      Каменный стояк 28 минут назад

      Лёгкая прогулка для болгар в матче с аутсайдером группы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +406

      Dizgen 1 час назад

      Вперед Россия,вперед ЦСКА!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Авек плезир 1 час назад

      Основа, но блудогорец все равно затащит. Коням не нужна ЛЕ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      solodealer > Авек плезир 1 минуту назад

      Не нужна, потому, что УЖЕ СЛИЛИ?)))

      0
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      Рейтинг: +54

      Semenycch 1 час назад

      Предстоит очередной традиционный позор?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -84

      DonBaton II > Semenycch 1 час назад

      Ну это же было очевидно,что лошадкам их яйки с жопой порвут

      0
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