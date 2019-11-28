«Зенит» при Семаке победил в 8 из 10 домашних еврокубковых матчах

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле обыграл «Лион» со счетом 2:0.

Таким образом, петербургская команда одержала 8 побед в 10 домашних еврокубковых матчах после назначения Сергея Семака на пост главного тренера.

За этот период «Зенит» проиграл на «Газпром Арене» только «Вильярреалу» (1:3) в прошлом розыгрыше Лиги Европы и «РБ Лейпциг» (0:2) в текущем сезоне ЛЧ.

В то же время были обыграны минское «Динамо» (8:1), «Мольде» (3:1), «Славия» (1:0), «Бордо» (2:1), «Копенгаген» (1:0), «Фенербахче» (3:1), «Бенфика» (3:1) и «Лион» (2:0).

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