Sky Sports: выступление Эмери перед студентами отменили из-за оскорблений испанца

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери должен был выступить перед студентами Лондонского футбольного университета. Предполагалось, что испанец расскажет о тонкостях работы, ответит на вопросы аудитории.

Как пишет Sky Sports, мероприятие пришлось отменить, так как анонс встречи с Эмери на сайте университета собрал оскорбления в адрес тренера. «Арсенал» не побеждает в шести матчах подряд.