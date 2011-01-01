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    Sky Sports: выступление Эмери перед студентами отменили из-за оскорблений испанца

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери должен был выступить перед студентами Лондонского футбольного университета. Предполагалось, что испанец расскажет о тонкостях работы, ответит на вопросы аудитории.

    Как пишет Sky Sports, мероприятие пришлось отменить, так как анонс встречи с Эмери на сайте университета собрал оскорбления в адрес тренера. «Арсенал» не побеждает в шести матчах подряд.

    Источник: Sky Sports

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