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  • Sky Sports: выступление Эмери перед студентами отменили из-за оскорблений испанца

Sky Sports: выступление Эмери перед студентами отменили из-за оскорблений испанца

28 ноября 2019, 01:22
2

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери должен был выступить перед студентами Лондонского футбольного университета. Предполагалось, что испанец расскажет о тонкостях работы, ответит на вопросы аудитории.

Как пишет Sky Sports, мероприятие пришлось отменить, так как анонс встречи с Эмери на сайте университета собрал оскорбления в адрес тренера. «Арсенал» не побеждает в шести матчах подряд.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Арсенал Эмери Унаи
Комментарии (2)
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Saracen Jr
1574902393
Пфф, ну а смысл?! Пришёл, сказал " гуд е б енинг" , ушёл. Отличное бы получилось выступление))))
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Decorhome
1575007902
Не красиво
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