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  • «Слишком широко расставляете ноги». Юный голкипер записал для Гилерме видео, как нужно играть в воротах

«Слишком широко расставляете ноги». Юный голкипер записал для Гилерме видео, как нужно играть в воротах

27 ноября 2019, 21:38
8

11-летние болельщики обратились посредством видео к вратарю «Локомотива» Гилерме. Они недовольны игрой футболиста в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2).

Спикер разобрал ошибки Гилерме; показал, как нужно действовать. Видео вратарского урока доступно ниже.

  • Гилерме в минувшем отборе Евро-2020 провел девять матчей.
  • Футболист выступает в России с 2007 года.
  • «Локомотив» не прошел в еврокубковую весну, досрочно заняв в группе Лиги чемпионов последнее место.

Источник: YouTube-канал «Спортивный канал 7-17»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме
Комментарии (8)
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ProstoPolzovatel
1574880343
Молодцы, ребята!...Порадовало))...Учись Гилерме)))
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paracetamol
1574887472
Даже пацаны больше в футболе понимают, чем лысый кер, который ставит эту глисту в ворота.
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Dark_Soul
1574887927
Ахаха, это пять))
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Plyash
1574888277
Ни капли сарказма или оскорблений,всё с достоинством и знанием того,о чём говорят.Молодцы ребятки ,классно "уели" испанца.
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Алекс636363
1574911624
отлично) гильерме пропускает больше всех дырок, чем любой другой кипер. он не голкипер, а голхолер - вратарь -дырка
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Niko
1574911801
Красавцы))) такой молодой и так все по делу рассказал)
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Дядя Серёжа
1574920954
Какая падла его в сборную взяла, не скажете?
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DOCTOR PENALTY
1574951185
Вся страна живёт показухой и пиаром, куда ни кинь - везде инструктора, советчики, коучи. А из многих миллионов "талантов" конкурентноспособным оказался один Головин.
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