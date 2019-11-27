«Слишком широко расставляете ноги». Юный голкипер записал для Гилерме видео, как нужно играть в воротах

11-летние болельщики обратились посредством видео к вратарю «Локомотива» Гилерме. Они недовольны игрой футболиста в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2).

Спикер разобрал ошибки Гилерме; показал, как нужно действовать. Видео вратарского урока доступно ниже.