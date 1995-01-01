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    «Слишком широко расставляете ноги». Юный голкипер записал для Гилерме видео, как нужно играть в воротах

    11-летние болельщики обратились посредством видео к вратарю «Локомотива» Гилерме. Они недовольны игрой футболиста в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2).

    Спикер разобрал ошибки Гилерме; показал, как нужно действовать. Видео вратарского урока доступно ниже.

    • Гилерме в минувшем отборе Евро-2020 провел девять матчей.
    • Футболист выступает в России с 2007 года.
    • «Локомотив» не прошел в еврокубковую весну, досрочно заняв в группе Лиги чемпионов последнее место.

    Источник: YouTube-канал «Спортивный канал 7-17»

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    Сегодня, 21:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +555

      ProstoPolzovatel 10 минут назад

      Молодцы, ребята!...Порадовало))...Учись Гилерме)))

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