«Слишком широко расставляете ноги». Юный голкипер записал для Гилерме видео, как нужно играть в воротах

11-летние болельщики обратились посредством видео к вратарю «Локомотива» Гилерме. Они недовольны игрой футболиста в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2).
Спикер разобрал ошибки Гилерме; показал, как нужно действовать. Видео вратарского урока доступно ниже.
- Гилерме в минувшем отборе Евро-2020 провел девять матчей.
- Футболист выступает в России с 2007 года.
- «Локомотив» не прошел в еврокубковую весну, досрочно заняв в группе Лиги чемпионов последнее место.
Источник: YouTube-канал «Спортивный канал 7-17»