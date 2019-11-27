ЦСКА пригласил на сборы 18-летнего датчанина Мукудаева

Полузащитник молодежной команды «Хельсингора» Асхаб Мукудаев сообщил, что ЦСКА пригласил его принять участие в зимнем сборе клуба в Испании.

«Мне потом сказали, что все прошло очень хорошо. Они хотели бы снова увидеть меня на тренировочном сборе в Испании в январе», – цитирует Мукудаева Tipsbladet.dk.

В этом сезоне датский вингер сыграл 11 матчей и забил три гола за «Хельсингор» U-19.

Мукудаев родился в Дании в 2001 году, он – сын чеченского тяжелоатлета Абубакара Мукудаева.

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