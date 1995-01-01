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    ЦСКА пригласил на сборы 18-летнего датчанина Мукудаева

    Полузащитник молодежной команды «Хельсингора» Асхаб Мукудаев сообщил, что ЦСКА пригласил его принять участие в зимнем сборе клуба в Испании.

    «Мне потом сказали, что все прошло очень хорошо. Они хотели бы снова увидеть меня на тренировочном сборе в Испании в январе», – цитирует Мукудаева Tipsbladet.dk.

    • В этом сезоне датский вингер сыграл 11 матчей и забил три гола за «Хельсингор» U-19.
    • Мукудаев родился в Дании в 2001 году, он – сын чеченского тяжелоатлета Абубакара Мукудаева.

    Sport24: 18-летний датчанин Мукудаев находится на просмотре в ЦСКА


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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