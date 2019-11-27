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ЦСКА пригласил на сборы 18-летнего датчанина Мукудаева

27 ноября 2019, 13:42
8

Полузащитник молодежной команды «Хельсингора» Асхаб Мукудаев сообщил, что ЦСКА пригласил его принять участие в зимнем сборе клуба в Испании.

«Мне потом сказали, что все прошло очень хорошо. Они хотели бы снова увидеть меня на тренировочном сборе в Испании в январе», – цитирует Мукудаева Tipsbladet.dk.

  • В этом сезоне датский вингер сыграл 11 матчей и забил три гола за «Хельсингор» U-19.
  • Мукудаев родился в Дании в 2001 году, он – сын чеченского тяжелоатлета Абубакара Мукудаева.

Sport24: 18-летний датчанин Мукудаев находится на просмотре в ЦСКА


Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Дания. Суперлига ЦСКА
Комментарии (8)
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Давид59
1574852466
Типичный датчанин
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Олег1204
1574852787
Не надо нам таких датчан.
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PFC CSKA MOSCOW
1574853526
Был уже швед Алибек Алиев И где он сейчас?
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SLADE2019
1574856699
А почему сын не российского или советского тяжелоатлета? А парню удачи. Пусть у него получится подписаться!!!
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Мага 13
1574861192
сразу видно, из наших, из датчан)
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general.lizyukov
1574863341
Прям натуральный викинг!!! ))) На фотке вполне за латиноса сойдет
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erma
1574872822
Из той же серии что швед Ибрагимович. Главное, чтобы играл как Ибрагимович.
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