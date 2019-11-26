Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином

Президент России Владимир Путин в среду встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином. Встреча пройдет в Петербурге.

«Запланированы двусторонние встречи главы российского государства с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом», – сообщает пресс-служба Кремля.

WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

Итоговое решение WADA примет 9 декабря.

У России будет 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агенства.

Глава РУСАДА: «Есть вероятность, что Россию лишат права проведения Евро-2020»