Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином

Президент России Владимир Путин в среду встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином. Встреча пройдет в Петербурге.
«Запланированы двусторонние встречи главы российского государства с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом», – сообщает пресс-служба Кремля.
- WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
- Итоговое решение WADA примет 9 декабря.
- У России будет 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агенства.
Глава РУСАДА: «Есть вероятность, что Россию лишат права проведения Евро-2020»
Источник: «Р-Спорт»