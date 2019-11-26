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    Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином

    Президент России Владимир Путин в среду встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином. Встреча пройдет в Петербурге.

    «Запланированы двусторонние встречи главы российского государства с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом», – сообщает пресс-служба Кремля.

    • WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
    • Итоговое решение WADA примет 9 декабря.
    • У России будет 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агенства.

    Глава РУСАДА: «Есть вероятность, что Россию лишат права проведения Евро-2020»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3348

      САДЫЧОК 2 минуты назад

      Путин встретится с президентом УЕФА....Значит всё плохо , могут отстранить нашу сборную......

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