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Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином

26 ноября 2019, 15:28
21

Президент России Владимир Путин в среду встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином. Встреча пройдет в Петербурге.

«Запланированы двусторонние встречи главы российского государства с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом», – сообщает пресс-служба Кремля.

  • WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
  • Итоговое решение WADA примет 9 декабря.
  • У России будет 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агенства.

Глава РУСАДА: «Есть вероятность, что Россию лишат права проведения Евро-2020»

Источник: «Р-Спорт»
Россия Россия Чеферин Александер Путин Владимир
Комментарии (21)
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САДЫЧОК
1574774360
Путин встретится с президентом УЕФА....Значит всё плохо , могут отстранить нашу сборную......
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mutabor0992
1574775176
Чифирить будут...
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Skull_Boy
1574775329
Да не отстранят наших и любая "угроза" нашей сборной будет нести колоссальную потерю спонсора в лице Газпрома, которые как раз и спонсирует УЕФА, а это нехилые бабки и если уж будет принято решение об отстранении, то причем тут футбол, если косячили знаменитые ходаки мордовские и биатлонисты, то пусть теперь сосут болт, а не олимпиады им, чм и че
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erma
1574777366
"Неприступный, как гостайна, И стремительный, как вжик, Путин вышел из комбайна... Путин! Тут и сел мужик."
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Decorhome
1574777933
Усе будет в порядке...
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helllacoste
1574778884
отсыпет стабильности из национального достояния
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Romio-xxx
1574781822
Пошли в ход кабинетные ресурсы...
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Из Твери Леха
1574781836
Отбашляет сколько надо и никто у нас евро не отберет. Все будет ок.
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Igreks
1574784844
россияне всегда всех хтят нае..ть, подкупить..... привычное дело
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lаcotsi
1574802800
Eсли делаетe cтавки -> portal-bet.ru
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