Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок опубликовал видео с форвардом Артемом Милевским, спящим в машине под песню Queen – We are the champions.

«Мой чемпион отдыхает. «Динамо» Брест – чемпион страны, очень прекрасной и классной страны, которую я очень люблю. С чемпионством, «Динамо» Брест», – написал Нойок.

В воскресенье брестское «Динамо» впервые в своей истории стало чемпионом.

13 лет подряд чемпионство в Белоруссии выигрывал БАТЭ.