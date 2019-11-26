Роналду: «Я вернулся»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подтвердил в соцсетях, что восстановился после травмы и вернулся в строй.

«Я вернулся», – написал португалец в твиттере, прикрепив несколько фотографий с тренировки.

34-летний форвард пропустил субботний матч с «Аталантой» из-за травмы.

Сегодня «Ювентус» примет «Атлетико» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Роналду в текущем сезоне забил шесть голов и сделал два ассиста в 14 матчах.