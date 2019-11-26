Роналду: «Я вернулся»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подтвердил в соцсетях, что восстановился после травмы и вернулся в строй.
«Я вернулся», – написал португалец в твиттере, прикрепив несколько фотографий с тренировки.
- 34-летний форвард пропустил субботний матч с «Аталантой» из-за травмы.
- Сегодня «Ювентус» примет «Атлетико» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
- Роналду в текущем сезоне забил шесть голов и сделал два ассиста в 14 матчах.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Твиттер Криштиану Роналду