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    Роналду: «Я вернулся»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подтвердил в соцсетях, что восстановился после травмы и вернулся в строй.

    «Я вернулся», – написал португалец в твиттере, прикрепив несколько фотографий с тренировки.

    • 34-летний форвард пропустил субботний матч с «Аталантой» из-за травмы.
    • Сегодня «Ювентус» примет «Атлетико» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
    • Роналду в текущем сезоне забил шесть голов и сделал два ассиста в 14 матчах.

    Источник: Твиттер Криштиану Роналду

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    Сегодня, 06:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +68

      khateev 2 часа назад

      Как же он за сборную играл,или там другой футбол.

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      Рейтинг: +63

      Proker > khateev 2 часа назад

      Там как родные....

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      Рейтинг: +6276

      mihail200606 > khateev 2 часа назад

      Он же сказал как то, что если бы мог играл только за сборную и в ЛЧ.. Вот и объяснение..уже 34,и лучше поберечь себя в матчах с какими-то середняками серии а..

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