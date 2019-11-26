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Роналду: «Я вернулся»

26 ноября 2019, 06:27
6

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подтвердил в соцсетях, что восстановился после травмы и вернулся в строй.

«Я вернулся», – написал португалец в твиттере, прикрепив несколько фотографий с тренировки.

  • 34-летний форвард пропустил субботний матч с «Аталантой» из-за травмы.
  • Сегодня «Ювентус» примет «Атлетико» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
  • Роналду в текущем сезоне забил шесть голов и сделал два ассиста в 14 матчах.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Криштиану Роналду
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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khateev
1574742640
Как же он за сборную играл,или там другой футбол.
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Давид59
1574755301
Карлсон ты наш!!!
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helllacoste
1574755966
уже 34.. время летит, конец эпохи противостояния Рона и Лео подкрался незаметно
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Cheappy
1574767229
Далеко то и не уходил)
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