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  • Бакаев – лучший игрок матча с «Уралом». Это его пятая награда в сезоне

Бакаев – лучший игрок матча с «Уралом». Это его пятая награда в сезоне

24 ноября 2019, 19:33
10

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 17-го тура между «Уралом» и «Спартаком» (0:0). Им стал полузащитник гостей Зелимхан Бакаев.

Это пятый матч в сезоне, по итогам которого Бакаев официально признан лучшим. «Спартак» в таблице идет шестым.

  • Бакаев в текущем сезоне пропустил два матча РПЛ, забил три гола, сделал семь результативных пасов.
  • На рынке игрок стоит 4 миллиона евро.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Зенит» (1 декабря).

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак
Комментарии (10)
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Иван Петров 1986
1574613709
Сегодня он не был лучшим - несколько раз принимал не совсем правильное решение, тянул одеяло на себя.
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Dizgen
1574615335
Незаслуженная
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Ссппааррттаакк
1574615578
Простите! Но по мне лучший, это ПОБЕДИТЕЛЬ.
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Ссппааррттаакк
1574621081
А почему не лучший игрок тура ?
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olnazubov
1574623711
Я мнoго рaбoтaл за кoмпьютeром, пoкa нe пocaдил полнoстью зрeние. Врaчи cкaзали либo oчки, либо oпeрация и я начал иcкать альтeрнативу, вeдь таких, как я многo. Cпустя кaкое-тo время я нашeл cрeдcтвo которoе рeальнo cпаслo мeня и тeперь мнe не нужны oчки или другое лeчение. Coвeтую всeм oзнaкомитьcя кто жeлaет вoccтaновить или coхрaнить зрeние ведь этo важнo! -=----------- https://bitu.ir/qRxNRy
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vka1970
1574623877
Незаслуженно.Абсолютно. Если кого и надо было выделять, так это Крала. Вот кто пахал так похал, а маленько везения так и победу бы вырвал у уральцев, но прицел подвёл.
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Томик
1574627208
Ну уж если и Павлюченко дал ему "лучшего игрока", точно тащат его и платят за это. Иначе не могу понять - огромное количество брака, неточные пасы, запоротые комбинации и контратаки, просто мешал партнёрам в некоторых моментах - лучший игрок. Да хватит уже. Так хочется дорого продать что ли? Даже комментаторы заряжены - рассказывает как здорово играет Крал и тут же говорит "надо отметить Бакаева". За что? Никому не понятно. НО НАДО! Обычно какие-то там пасы голевые оправдывают его бестолковость полнейшую. Но сегодня то что?? Один пас под удар налево при замахе и один раз ушёл в линию и прострелил с закрытыми глазами в защитника. Порол всё что можно - меняют Умярова(возможно лучшего наряду с Кралом сегодня). Издевательство над болельщиками очередное. Рома - это пи.здец!
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Томик
1574627446
Уберите у Тедеско пункт в контракте, запрещающий замену Бакаева!
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