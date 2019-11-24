Бакаев – лучший игрок матча с «Уралом». Это его пятая награда в сезоне

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 17-го тура между «Уралом» и «Спартаком» (0:0). Им стал полузащитник гостей Зелимхан Бакаев.

Это пятый матч в сезоне, по итогам которого Бакаев официально признан лучшим. «Спартак» в таблице идет шестым.