Бакаев – лучший игрок матча с «Уралом». Это его пятая награда в сезоне

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 17-го тура между «Уралом» и «Спартаком» (0:0). Им стал полузащитник гостей Зелимхан Бакаев.
Это пятый матч в сезоне, по итогам которого Бакаев официально признан лучшим. «Спартак» в таблице идет шестым.
- Бакаев в текущем сезоне пропустил два матча РПЛ, забил три гола, сделал семь результативных пасов.
- На рынке игрок стоит 4 миллиона евро.
- Следующий соперник «Спартака» – «Зенит» (1 декабря).
Источник: твиттер «Спартака»