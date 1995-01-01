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    Бакаев – лучший игрок матча с «Уралом». Это его пятая награда в сезоне

    РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 17-го тура между «Уралом» и «Спартаком» (0:0). Им стал полузащитник гостей Зелимхан Бакаев.

    Это пятый матч в сезоне, по итогам которого Бакаев официально признан лучшим. «Спартак» в таблице идет шестым.

    • Бакаев в текущем сезоне пропустил два матча РПЛ, забил три гола, сделал семь результативных пасов.
    • На рынке игрок стоит 4 миллиона евро.
    • Следующий соперник «Спартака» – «Зенит» (1 декабря).

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +288

      Ссппааррттаакк 46 минут назад

      Простите! Но по мне лучший, это ПОБЕДИТЕЛЬ.

      0
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      Рейтинг: +364

      Dizgen 50 минут назад

      Незаслуженная

      1
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      Рейтинг: +662

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Сегодня он не был лучшим - несколько раз принимал не совсем правильное решение, тянул одеяло на себя.

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