«Кирюша, мамочка ждет тебя после матча». ЦСКА ответил на кричалку фанатов «Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки»

В России празднуется день матери. ЦСКА в твиттере ответил на кричалку болельщиков «Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки».
Клуб опубликовал шуточное видео с женщиной, которая из ванной говорит: «Кирюша, мамочка ждет тебя после матча, не задерживайся, ухажер». После этого шлет воздушный поцелуй.
«Уберите детей от экрана, далее — шок-контент», – подписала видео пресс-служба ЦСКА.
- 33-летний защитник провел в сезоне РПЛ пять матчей.
- Набабкин играет за ЦСКА с 2010 года.
- Москвичи в РПЛ идут четвертыми.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер ЦСКА