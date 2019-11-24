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  • «Кирюша, мамочка ждет тебя после матча». ЦСКА ответил на кричалку фанатов «Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки»

«Кирюша, мамочка ждет тебя после матча». ЦСКА ответил на кричалку фанатов «Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки»

24 ноября 2019, 14:53
8

В России празднуется день матери. ЦСКА в твиттере ответил на кричалку болельщиков «Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки».

Клуб опубликовал шуточное видео с женщиной, которая из ванной говорит: «Кирюша, мамочка ждет тебя после матча, не задерживайся, ухажер». После этого шлет воздушный поцелуй.

«Уберите детей от экрана, далее — шок-контент», – подписала видео пресс-служба ЦСКА.

  • 33-летний защитник провел в сезоне РПЛ пять матчей.
  • Набабкин играет за ЦСКА с 2010 года.
  • Москвичи в РПЛ идут четвертыми.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Набабкин Кирилл
Комментарии (8)
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Lester84
1574597628
По-моему в кричалке было ТВОЕЙ, а не СВОЕЙ
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jengais
1574598807
Обожаю эту кричалку))
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ufos73
1574600203
Они там все ипанутые что ли? Такой праздник и так обсрать!
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VGreen
1574604152
совершенно не понял такого юмора...в день Матери и такая пошлятина.....
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B.G.
1574613943
Деградация.
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