«Кирюша, мамочка ждет тебя после матча». ЦСКА ответил на кричалку фанатов «Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки»

В России празднуется день матери. ЦСКА в твиттере ответил на кричалку болельщиков «Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки».

Клуб опубликовал шуточное видео с женщиной, которая из ванной говорит: «Кирюша, мамочка ждет тебя после матча, не задерживайся, ухажер». После этого шлет воздушный поцелуй.

«Уберите детей от экрана, далее — шок-контент», – подписала видео пресс-служба ЦСКА.

33-летний защитник провел в сезоне РПЛ пять матчей.

Набабкин играет за ЦСКА с 2010 года.

Москвичи в РПЛ идут четвертыми.