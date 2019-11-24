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    «Кирюша, мамочка ждет тебя после матча». ЦСКА ответил на кричалку фанатов «Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки»

    В России празднуется день матери. ЦСКА в твиттере ответил на кричалку болельщиков «Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки».

    Клуб опубликовал шуточное видео с женщиной, которая из ванной говорит: «Кирюша, мамочка ждет тебя после матча, не задерживайся, ухажер». После этого шлет воздушный поцелуй.

    «Уберите детей от экрана, далее — шок-контент», – подписала видео пресс-служба ЦСКА.

    • 33-летний защитник провел в сезоне РПЛ пять матчей.
    • Набабкин играет за ЦСКА с 2010 года.
    • Москвичи в РПЛ идут четвертыми.

    Источник: твиттер ЦСКА

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    24.11.2019 14:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 24 ноября 2019, 19:45

      Деградация.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 24 ноября 2019, 17:02

      совершенно не понял такого юмора...в день Матери и такая пошлятина.....

      4
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      ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > VGreen 24 ноября 2019, 17:21

      Аналогично!!

      2
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > VGreen 24 ноября 2019, 19:14

      А не в день матери норм юмор, пойдет? При чем тут день матери вообще? Как юморят фанаты так юморит и клуб, подобное с подобным. Кстати юморок в стиле американского пирога, интеллектуальностью не блещет, но и ничего такого ужасного, для подростков до 16 сойдет..

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Gek Dement 25 ноября 2019, 01:52

      не пойдет, но это выложили в день Матери. в другой день возможно на такое особо внимание и не обратили бы...

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 24 ноября 2019, 15:56

      Они там все ипанутые что ли? Такой праздник и так обсрать!

      5
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      Рейтинг: +393

      jengais 24 ноября 2019, 15:33

      Обожаю эту кричалку))

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 24 ноября 2019, 15:13

      По-моему в кричалке было ТВОЕЙ, а не СВОЕЙ

      4
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