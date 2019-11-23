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  • Глушаков – о победе над «Оренбургом»: «Ахмат» – команда бойцов»

Глушаков – о победе над «Оренбургом»: «Ахмат» – команда бойцов»

23 ноября 2019, 16:22
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подвел итоги матча 17-го тура чемпионата России с «Оренбургом».

«Первый раз в жизни играл в Оренбурге. Все понравилось. Спасибо за гостеприимство. Тяжелая, морозная, трудовая, заслуженная, очень важная — победа! «Ахмат» — команда бойцов! Всех с победой», – написал Глушаков в инстаграме.

  • «Ахмат» победил «Оренбург» со счетом 2:1 и занимает десятое место в таблице РПЛ.
  • Глушаков перешел в грозненский клуб летом 2019 года из «Спартака».

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Публикация от text (@glushak8)

Источник: Инстаграм Дениса Глушакова
Россия. Премьер-лига Оренбург Ахмат Глушаков Денис
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