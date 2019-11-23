Глушаков – о победе над «Оренбургом»: «Ахмат» – команда бойцов»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подвел итоги матча 17-го тура чемпионата России с «Оренбургом».

«Первый раз в жизни играл в Оренбурге. Все понравилось. Спасибо за гостеприимство. Тяжелая, морозная, трудовая, заслуженная, очень важная — победа! «Ахмат» — команда бойцов! Всех с победой», – написал Глушаков в инстаграме.

«Ахмат» победил «Оренбург» со счетом 2:1 и занимает десятое место в таблице РПЛ.

Глушаков перешел в грозненский клуб летом 2019 года из «Спартака».