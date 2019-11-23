Филипп и Шомуродов сыграют с первых минут матча «Динамо» – «Ростов»

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ростова» на матч 17-го тура РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Евгеньев, Юсупов, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Игбун, Филипп.
Запасные: Лещук, Паршивлюк, Шунич, Калинин, Соснин, Каборе, Грулев, Кардозу, Хильемарк, Панченко, Шейдаев, Н'Жи.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.
- Встреча пройдет на «ВТБ Арене». Начало – в 16:30 мск.
- «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: Официальный сайт РПЛ