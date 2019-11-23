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  • Филипп и Шомуродов сыграют с первых минут матча «Динамо» – «Ростов»

Филипп и Шомуродов сыграют с первых минут матча «Динамо» – «Ростов»

23 ноября 2019, 15:28
3

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ростова» на матч 17-го тура РПЛ.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Евгеньев, Юсупов, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Игбун, Филипп.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Шунич, Калинин, Соснин, Каборе, Грулев, Кардозу, Хильемарк, Панченко, Шейдаев, Н'Жи.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов
Комментарии (3)
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Граф2019
1574514474
в этом туре - гостиприемные хозяева!
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BarStep
1574514788
Думаю будет 1:2... Ни чего личного, день такой сегодня..
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a-rakhmatov
1574514993
Давай Шома забивай сегодня, тебя уже догнал Артем...))
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