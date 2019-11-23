Аюпов, Деспотович, Глушаков и Понсе – в стартовых составах «Оренбурга» и «Ахмата» на матч 17-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Ахмата» на очный матч 17-го тура российской Премьер-лиги.
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович, Фамейе.
«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семенов, Мусалов, Ромеро, Иванов, Глушаков, Роши, Исмаэл Силва, Харин, Понсе.
- Матч начнется в 11:30 по московскому времени.
- По итогам 16 туров «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Ахмат» – 15-е.
Источник: Официальный сайт РПЛ