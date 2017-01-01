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    Аюпов, Деспотович, Глушаков и Понсе – в стартовых составах «Оренбурга» и «Ахмата» на матч 17-го тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Ахмата» на очный матч 17-го тура российской Премьер-лиги.

    «Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович, Фамейе.

    «Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семенов, Мусалов, Ромеро, Иванов, Глушаков, Роши, Исмаэл Силва, Харин, Понсе.

    • Матч начнется в 11:30 по московскому времени.
    • По итогам 16 туров «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Ахмат» – 15-е.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +35319

      portero 1 час назад

      где ВАР судила руки не видит !!!! писец комментаторы туже свистят руки не было голова..... п...ки матч-срач

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