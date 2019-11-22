Баста: «Рад, что у СКА есть помощь «Ростеха». Если я беру госденьги, показываю каждую копейку. Вопрос к системе, которая создается, чтобы эти деньги ***»

Владелец СКА рэпер Василий Вакуленко (Баста) рассказал о финансовой помощи клубу со стороны госкомпании «Ростех».

«Я – инициатор этой истории, автор этой авантюры. Деньги вносит «Ростех». Сумму сделки не могу открывать, могу сказать сумму, которую дает город и область: 15 миллионов рублей. На данный момент не могу раскрывать, сколько дает «Ростех».

Это покрывает сумму в 65 миллионов рублей, необходимую клубу для существования. Это не вопрос развития, а существования, поэтому распилы и воровство технически невозможны.

У меня таких средств нет. Помимо футбольного клуба у меня есть несколько социальных проектов. Правда, нет таких денег. Просто зайти с маленькой суммой, чтобы зайти – не для меня. Если я берусь, то делаю круто.

Я счастлив, что есть помощь от госкомпании. Есть ли что-то, в чем меня упрекнуть? Нет. Я ничего против госденег не имею, потому что имею к ним прямое отношение. Я же налогоплательщик. Я считаю, что если прихожу и беру государственные деньги, отвечаю за них перед госкомпанией, клубом и болельщиками, показываю каждую копейку.

Это же не вопрос к государственным деньгам, это – вопрос к системе, которая создается, чтобы эти деньги *** [украсть]. Мы изначально приняли решение об открытой системе отчетности – видно каждую копейку», – сказал Вакуленко в интервью на YouTube-канале «Редакция».

Рэпер Баста официально стал владельцем СКА