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    Баста: «Рад, что у СКА есть помощь «Ростеха». Если я беру госденьги, показываю каждую копейку. Вопрос к системе, которая создается, чтобы эти деньги ***»

    Владелец СКА рэпер Василий Вакуленко (Баста) рассказал о финансовой помощи клубу со стороны госкомпании «Ростех».

    «Я – инициатор этой истории, автор этой авантюры. Деньги вносит «Ростех». Сумму сделки не могу открывать, могу сказать сумму, которую дает город и область: 15 миллионов рублей. На данный момент не могу раскрывать, сколько дает «Ростех».

    Это покрывает сумму в 65 миллионов рублей, необходимую клубу для существования. Это не вопрос развития, а существования, поэтому распилы и воровство технически невозможны.

    У меня таких средств нет. Помимо футбольного клуба у меня есть несколько социальных проектов. Правда, нет таких денег. Просто зайти с маленькой суммой, чтобы зайти – не для меня. Если я берусь, то делаю круто.

    Я счастлив, что есть помощь от госкомпании. Есть ли что-то, в чем меня упрекнуть? Нет. Я ничего против госденег не имею, потому что имею к ним прямое отношение. Я же налогоплательщик. Я считаю, что если прихожу и беру государственные деньги, отвечаю за них перед госкомпанией, клубом и болельщиками, показываю каждую копейку.

    Это же не вопрос к государственным деньгам, это – вопрос к системе, которая создается, чтобы эти деньги *** [украсть]. Мы изначально приняли решение об открытой системе отчетности – видно каждую копейку», – сказал Вакуленко в интервью на YouTube-канале «Редакция».

    Рэпер Баста официально стал владельцем СКА

    Источник: YouTube-канал «Редакция»

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии9
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      Рейтинг: +254

      nominum 11 минут назад

      Ох... Что-то у меня чувство, что Басту подставят, а деньги стырят чинуши. Ну, посмотрим. Басте удачи и не сесть в тюрьму.

      1
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      Рейтинг: +1044

      CSKA471 25 минут назад

      Идея понятна, удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +35290

      portero 57 минут назад

      Пилится все, остаются долги, так что лукавит, мягко скажем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -29

      Вальдемар IV 1 час назад

      везде его морда то в шампунях то в банках, нарушает главную идею рэперства, это оставаться бродягой

      6
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      Рейтинг: +3320

      САДЫЧОК 1 час назад

      Молодец , Баста ! Удачи ! И неважно , в ЕР ты или как поешь !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      yarik1_78 1 час назад

      То что баста шлюшка ЕР это было известно давно.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +976

      Mister_Tomsk > yarik1_78 1 час назад

      сам то понял что сказал? а ты чья шлюшка???

      0
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      Рейтинг: +427

      yarik1_78 > Mister_Tomsk 1 час назад

      А ты что гемофродит так заступаешься за него?

      2
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      Рейтинг: +224

      Lesha VV > yarik1_78 31 минуту назад

      Парень клубу помогает . А вам всё не так...

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