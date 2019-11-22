Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Баста: «Рад, что у СКА есть помощь «Ростеха». Если я беру госденьги, показываю каждую копейку. Вопрос к системе, которая создается, чтобы эти деньги ***»

Баста: «Рад, что у СКА есть помощь «Ростеха». Если я беру госденьги, показываю каждую копейку. Вопрос к системе, которая создается, чтобы эти деньги ***»

22 ноября 2019, 18:56
20

Владелец СКА рэпер Василий Вакуленко (Баста) рассказал о финансовой помощи клубу со стороны госкомпании «Ростех».

«Я – инициатор этой истории, автор этой авантюры. Деньги вносит «Ростех». Сумму сделки не могу открывать, могу сказать сумму, которую дает город и область: 15 миллионов рублей. На данный момент не могу раскрывать, сколько дает «Ростех».

Это покрывает сумму в 65 миллионов рублей, необходимую клубу для существования. Это не вопрос развития, а существования, поэтому распилы и воровство технически невозможны.

У меня таких средств нет. Помимо футбольного клуба у меня есть несколько социальных проектов. Правда, нет таких денег. Просто зайти с маленькой суммой, чтобы зайти – не для меня. Если я берусь, то делаю круто.

Я счастлив, что есть помощь от госкомпании. Есть ли что-то, в чем меня упрекнуть? Нет. Я ничего против госденег не имею, потому что имею к ним прямое отношение. Я же налогоплательщик. Я считаю, что если прихожу и беру государственные деньги, отвечаю за них перед госкомпанией, клубом и болельщиками, показываю каждую копейку.

Это же не вопрос к государственным деньгам, это – вопрос к системе, которая создается, чтобы эти деньги *** [украсть]. Мы изначально приняли решение об открытой системе отчетности – видно каждую копейку», – сказал Вакуленко в интервью на YouTube-канале «Редакция».

Рэпер Баста официально стал владельцем СКА

Источник: YouTube-канал «Редакция»
Россия. ПФЛ. Зона Юг СКА-Ростов
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
yarik1_78
1574438586
То что баста шлюшка ЕР это было известно давно.
Ответить
САДЫЧОК
1574438900
Молодец , Баста ! Удачи ! И неважно , в ЕР ты или как поешь !
Ответить
Вальдемар IV
1574439803
везде его морда то в шампунях то в банках, нарушает главную идею рэперства, это оставаться бродягой
Ответить
portero
1574439993
Пилится все, остаются долги, так что лукавит, мягко скажем.
Ответить
CSKA471
1574441914
Идея понятна, удачи!
Ответить
nominum
1574442804
Ох... Что-то у меня чувство, что Басту подставят, а деньги стырят чинуши. Ну, посмотрим. Басте удачи и не сесть в тюрьму.
Ответить
yarik1_78
1574449739
Главное во время со сцены похвалить пенсионную реформу,вот тебе и бабло на футболный клуб.
Ответить
Vizual
1574469935
**** это Баста,в рекламе Баста,на трамваях Баста,в инете Баста,в футболе Баста
Ответить
vladimirlapin
1574470334
Японцы уникальный народ, они придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить авто от пыли, грязи и воды. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая. вот сами убедитесь, я сам затестил ---- https://shorturl.ca/avto
Ответить
Decorhome
1575614601
Баста красава
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+