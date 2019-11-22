Дриусси: «Конечно, жду возвращения Малкома и Кокорина. Но из-за сильных игроков мне будет тяжелее пробиться в основу «Зенита»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением о форвардах питерской команды Малкоме и Александре Кокорине.

— На правый фланг тебя ставили скорее от безысходности. Ждешь возвращения Малкома и Кокорина весной, которые смогут закрыть эту позицию, чтобы тебе больше не приходилось там играть?

— Конечно, жду! Это очень качественные футболисты, которые усилят команду. Но вообще, думаю, что мне в следующем году будет тяжелее пробиться в основу, потому что в команде будет еще больше сильных игроков.

Но с другой стороны, будет здоровая конкуренция. Я только за, потому что она мотивирует работать на пределе, показывать все, на что способен, и доказывать, что ты лучший и достоин попадания в стартовый состав, – сказал Дриусси.

Дриусси: «Кокорин – просто топ. Великолепный игрок. Один из лучших»



