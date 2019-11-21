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    Дриусси: «Конечно, жду возвращения Малкома и Кокорина. Но из-за сильных игроков мне будет тяжелее пробиться в основу «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением о форвардах питерской команды Малкоме и Александре Кокорине.

    — На правый фланг тебя ставили скорее от безысходности. Ждешь возвращения Малкома и Кокорина весной, которые смогут закрыть эту позицию, чтобы тебе больше не приходилось там играть?

    — Конечно, жду! Это очень качественные футболисты, которые усилят команду. Но вообще, думаю, что мне в следующем году будет тяжелее пробиться в основу, потому что в команде будет еще больше сильных игроков.

    Но с другой стороны, будет здоровая конкуренция. Я только за, потому что она мотивирует работать на пределе, показывать все, на что способен, и доказывать, что ты лучший и достоин попадания в стартовый состав, – сказал Дриусси.

    Дриусси: «Кокорин – просто топ. Великолепный игрок. Один из лучших»


    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3787

      dinar7777dinar 11 минут назад

      кокорина он ждет )))))) ахахахахахха !

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