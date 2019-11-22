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  • Дриусси: «Конечно, жду возвращения Малкома и Кокорина. Но из-за сильных игроков мне будет тяжелее пробиться в основу «Зенита»

Дриусси: «Конечно, жду возвращения Малкома и Кокорина. Но из-за сильных игроков мне будет тяжелее пробиться в основу «Зенита»

22 ноября 2019, 16:10
4

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением о форвардах питерской команды Малкоме и Александре Кокорине.

— На правый фланг тебя ставили скорее от безысходности. Ждешь возвращения Малкома и Кокорина весной, которые смогут закрыть эту позицию, чтобы тебе больше не приходилось там играть?

— Конечно, жду! Это очень качественные футболисты, которые усилят команду. Но вообще, думаю, что мне в следующем году будет тяжелее пробиться в основу, потому что в команде будет еще больше сильных игроков.

Но с другой стороны, будет здоровая конкуренция. Я только за, потому что она мотивирует работать на пределе, показывать все, на что способен, и доказывать, что ты лучший и достоин попадания в стартовый состав, – сказал Дриусси.

Дриусси: «Кокорин – просто топ. Великолепный игрок. Один из лучших»


Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Малком
Комментарии (4)
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dinar7777dinar
1574430609
кокорина он ждет )))))) ахахахахахха !
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paracetamol
1574437525
Давай, старайся.
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tushkanlz
1574446392
Всё в твоих руках и ...ногах.
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starche
1574447528
Нравится мне этот парень.
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