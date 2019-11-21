Дриусси: «Кокорин – просто топ. Великолепный игрок. Один из лучших»

Вот Кока и выдаст результат. А болтливое бревно - в аренду!
Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси охарактеризовал форварда команды Александра Кокорина. Нападающий не играет в футбол больше года.
«Для меня Кокорин просто топ! Великолепный игрок. Один из лучших, кого я видел в России. Когда смотрю, как он работает на тренировках, не могу поверить, что он провел год без футбола. У него отличный ритм и хорошая форма», – сказал аргентинец Sport24.
- С октября прошлого года по сентябрь Кокорин отбывал наказание за избиение двух человек.
- Игрока освободили по УДО.
- На поле в официальных матчах Кокорин вернется весной.