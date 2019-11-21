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  • Дриусси: «Кокорин – просто топ. Великолепный игрок. Один из лучших»

Дриусси: «Кокорин – просто топ. Великолепный игрок. Один из лучших»

21 ноября 2019, 21:33
4

Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси охарактеризовал форварда команды Александра Кокорина. Нападающий не играет в футбол больше года.

«Для меня Кокорин просто топ! Великолепный игрок. Один из лучших, кого я видел в России. Когда смотрю, как он работает на тренировках, не могу поверить, что он провел год без футбола. У него отличный ритм и хорошая форма», – сказал аргентинец Sport24.

  • С октября прошлого года по сентябрь Кокорин отбывал наказание за избиение двух человек.
  • Игрока освободили по УДО.
  • На поле в официальных матчах Кокорин вернется весной.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Дриусси Себастьян
Комментарии (4)
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paracetamol
1574362714
Вот Кока и выдаст результат. А болтливое бревно - в аренду!
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Давид59
1574365991
Авансы, авансы...Посмотрим на что Кокоша способен
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Brabus71
1574367723
Одни "топ топы" плюнуть некуда...
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Снег
1574370466
Вот же у болотных: сыграл сезон, а рассуждений...будто пол жизни в России . знаток, бл....Российского футбола.
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