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    Дриусси: «Кокорин – просто топ. Великолепный игрок. Один из лучших»

    Футболист «Зенита» Себастьян Дриусси охарактеризовал форварда команды Александра Кокорина. Нападающий не играет в футбол больше года.

    «Для меня Кокорин просто топ! Великолепный игрок. Один из лучших, кого я видел в России. Когда смотрю, как он работает на тренировках, не могу поверить, что он провел год без футбола. У него отличный ритм и хорошая форма», – сказал аргентинец Sport24.

    • С октября прошлого года по сентябрь Кокорин отбывал наказание за избиение двух человек.
    • Игрока освободили по УДО.
    • На поле в официальных матчах Кокорин вернется весной.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4189

      paracetamol 35 минут назад

      Вот Кока и выдаст результат. А болтливое бревно - в аренду!

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