Черышев смотрел жеребьевку с датчанином Вассом. Они могут сыграть друг против друга на Евро-2020

Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев опубликовал в инстаграме совместное фото с датским защитником Даниэлем Вассом.

Одноклубники вместе смотрели жеребьевку УЕФА, на которой стало известно, что на Евро-2020 Дания сыграет с Россией дома.

Васс, как и Черышев, является действующим игроком сборной, поэтому партнеры по «Валенсии» могут сыграть друг против друга на чемпионате Европы.

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Россия сыграет матч Евро-2020 с Данией на выезде