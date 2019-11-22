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  • Черышев смотрел жеребьевку с датчанином Вассом. Они могут сыграть друг против друга на Евро-2020

Черышев смотрел жеребьевку с датчанином Вассом. Они могут сыграть друг против друга на Евро-2020

22 ноября 2019, 15:26
2

Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев опубликовал в инстаграме совместное фото с датским защитником Даниэлем Вассом.

Одноклубники вместе смотрели жеребьевку УЕФА, на которой стало известно, что на Евро-2020 Дания сыграет с Россией дома.

Васс, как и Черышев, является действующим игроком сборной, поэтому партнеры по «Валенсии» могут сыграть друг против друга на чемпионате Европы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Россия сыграет матч Евро-2020 с Данией на выезде

Источник: инстаграм Дениса Черышева
Отбор ЧЕ-2020 Испания. Примера Россия Дания Валенсия Черышев Денис Васс Даниэль
Комментарии (2)
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Черкизовский Кот
1574430346
На ЧМ-2018 Васс не вошёл в окончательную заявку. Не факт, что возьмут на этот раз.
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Decorhome
1574497189
Там же можно было решить кто возьмет вверх)
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