Россия сыграет матч Евро-2020 с Данией на выезде

На жеребьевке в Швейцарии было определено, где пройдет матч группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.

Все три матча группы датчане проведут в Копенгагене. Россия сыграет с Данией на выезде, остальные две встречи пройдут в Петербурге.

Основная жеребьевка группового этапа Евро пройдет 30-го ноября в Бухаресте.

Другой соперник России по группе – Бельгия.

Третий будет определен весной – им станет Финляндия или Уэльс.

Россия вышла на Евро-2020 со второго места в группе.

Жеребьевка стыковых матчей Евро-2020. Исландия сыграет с Румынией, Шотландия – с Израилем



