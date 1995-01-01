Россия сыграет матч Евро-2020 с Данией на выезде

....Значит , Бельгия в Питере будет играть 2 матча !.....Ну , а мы Дома с Бельгией и в гостях с Данией....маловато шансов выйти из группы
На жеребьевке в Швейцарии было определено, где пройдет матч группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.
Все три матча группы датчане проведут в Копенгагене. Россия сыграет с Данией на выезде, остальные две встречи пройдут в Петербурге.
- Основная жеребьевка группового этапа Евро пройдет 30-го ноября в Бухаресте.
- Другой соперник России по группе – Бельгия.
- Третий будет определен весной – им станет Финляндия или Уэльс.
- Россия вышла на Евро-2020 со второго места в группе.
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