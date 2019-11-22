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Россия сыграет матч Евро-2020 с Данией на выезде

22 ноября 2019, 14:44
19

На жеребьевке в Швейцарии было определено, где пройдет матч группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.

Все три матча группы датчане проведут в Копенгагене. Россия сыграет с Данией на выезде, остальные две встречи пройдут в Петербурге.

  • Основная жеребьевка группового этапа Евро пройдет 30-го ноября в Бухаресте.
  • Другой соперник России по группе – Бельгия.
  • Третий будет определен весной – им станет Финляндия или Уэльс.
  • Россия вышла на Евро-2020 со второго места в группе.

Жеребьевка стыковых матчей Евро-2020. Исландия сыграет с Румынией, Шотландия – с Израилем


Источник: твиттер УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Россия Дания
Комментарии (19)
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Ubuntu
1574424111
Что-то не везёт сегодня с жеребьёвкой. ЦСКА играет на мясном стадионе, Россия в Дании
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САДЫЧОК
1574424410
....Значит , Бельгия в Питере будет играть 2 матча !.....Ну , а мы Дома с Бельгией и в гостях с Данией....маловато шансов выйти из группы
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Стаz
1574427230
Не*уевая группа у нас будет, если Уэльс выпадет
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ZENIT84,
1574427753
Будем объективны если хотим выходит из группы пофиг с кем играть и где... это же ЕВРО как никак)))
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Yuriysss
1574428372
Какая разница где играть, они и дома играют не ахти, вспоминая недавний матч с Бельгией!!!
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dinar7777dinar
1574431055
4 место в группы обеспеченно !
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mihail200606
1574433581
Какая разница.. Не потянут все равно Данию..
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paracetamol
1574438147
Какую-то хрень выдумали бюрократы хреновы. Где спортивный принцип, я спрашиваю!
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yorgenbarenz
1574439107
Что-то нас притесняют! Обещали же все игры дома и удалять у соперников по два игрока!
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Алекс636363
1574491141
не нравится мне этот чемпионат. кто-то все три матча дома сыграет, кто-то в гостях. косяк полный. один турнир - один хозяин. это идеальная формула
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