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    Россия сыграет матч Евро-2020 с Данией на выезде

    На жеребьевке в Швейцарии было определено, где пройдет матч группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.

    Все три матча группы датчане проведут в Копенгагене. Россия сыграет с Данией на выезде, остальные две встречи пройдут в Петербурге.

    • Основная жеребьевка группового этапа Евро пройдет 30-го ноября в Бухаресте.
    • Другой соперник России по группе – Бельгия.
    • Третий будет определен весной – им станет Финляндия или Уэльс.
    • Россия вышла на Евро-2020 со второго места в группе.

    Жеребьевка стыковых матчей Евро-2020. Исландия сыграет с Румынией, Шотландия – с Израилем


    Источник: твиттер УЕФА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3316

      САДЫЧОК 5 минут назад

      ....Значит , Бельгия в Питере будет играть 2 матча !.....Ну , а мы Дома с Бельгией и в гостях с Данией....маловато шансов выйти из группы

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      Рейтинг: +1042

      Decorhome 9 минут назад

      не повезло

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2199

      Ubuntu 10 минут назад

      Что-то не везёт сегодня с жеребьёвкой. ЦСКА играет на мясном стадионе, Россия в Дании

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2321

      Черкизовский Кот 11 минут назад

      Жаль. Было бы забавно провести 3 турнира подряд только дома. Хотя всё же из группы надо выходить. А там всё равно в другую страну лететь.

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