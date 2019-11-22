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  • Жеребьевка стыковых матчей Евро-2020. Исландия сыграет с Румынией, Шотландия – с Израилем

Жеребьевка стыковых матчей Евро-2020. Исландия сыграет с Румынией, Шотландия – с Израилем

22 ноября 2019, 14:17
20

В Швейцарии проходит жеребьевка плей-офф Лиги наций.

Путь А

Исландия – Румыния

Болгария – Венгрия (победитель пары будет хозяином в финале)

Путь B

Босния и Герцеговина – Северная Ирландия (хозяева в финале)

Словакия – Ирландия

Путь C

Шотландия — Израиль

Норвегия – Сербия (хозяева в финале)

Путь D

Грузия – Белоруссия (хозяева в финале)

Северная Македония – Косово

  • Полуфинальные матчи пройдут 26 марта 2020 года, финалы — 31 марта.
  • Победитель каждого пути выйдет на Евро-2020.

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Исландия Румыния Шотландия Израиль
Комментарии (20)
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LAMPARD080808
1574421678
Путь D прям вообще никакой
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ZENIT84,
1574422789
Даааа уж ну кому такая вообще жеребьевка пришла с будуна в голову в этот отбор? Ну реально же дибилизм)))) Раньше ждали чтоб по карзинам интрига а теперь все все знают и еще ждать не понятные матчи.
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Черкизовский Кот
1574423669
Принцип отбора наитупейший. Норвегия (17 очков в отборе) и Беларусь (4) разве одинаково заслуживают путёвку? Из группы D ни одна сборная никогда никуда не отбиралась. Зато из пары Норвегия - Сербия может не попасть на Евро ни одна из сборных. Это как если бы в забеге с 30 спринтерами медали получили бы не 1, 2 и 3, а 1, 21 и 31. Ну бредятина же!
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Decorhome
1574424497
Болею за Исландию
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Garrincha58
1574424827
все эти Пути в никуда они сделаны для того что бы УЕФА побольше заработала бабла
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Garrincha58
1574425039
ЧЕ становится не интересным так как его всё расширяют и половину матчей просто проходные точно так же и у нас многие ратуют за увеличение РПЛ и неинтересных матчей станет ещё больше коих и сейчас и так много
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Из Твери Леха
1574429243
Офигеть можно. Такой халявы для команд из "Пути-D" давненько еще не будет. Ну по сути Северная Македония посильнее остальных. Путь A надеюсь будет Исландия, чисто из-за их крутых болел. Путь B - Ирландия, путь C - Норвегия.
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Чец
1574432077
Это не жеребьевка, это путь в никуда.И назвать это жеребьевкой язык не поворачивается.
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Владислав Vlad
1574432802
Веселуха.)))) Чем не устраивал подсчёт очков? Грузия-Белоруссия - Топовый матч.
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Mirak92
1574442084
Что за ху...ню с футболом сделали?что за жеребьевки,что за залу...у придумали.
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