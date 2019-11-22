Жеребьевка стыковых матчей Евро-2020. Исландия сыграет с Румынией, Шотландия – с Израилем

В Швейцарии проходит жеребьевка плей-офф Лиги наций.
Путь А
Исландия – Румыния
Болгария – Венгрия (победитель пары будет хозяином в финале)
Путь B
Босния и Герцеговина – Северная Ирландия (хозяева в финале)
Словакия – Ирландия
Путь C
Шотландия — Израиль
Норвегия – Сербия (хозяева в финале)
Путь D
Грузия – Белоруссия (хозяева в финале)
Северная Македония – Косово
- Полуфинальные матчи пройдут 26 марта 2020 года, финалы — 31 марта.
- Победитель каждого пути выйдет на Евро-2020.
Источник: Бомбардир.ру