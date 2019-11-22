«Уфа» летом поменяет газон на «Нефтянике». Он вызывал нарекания у приезжих команд

Летом «Уфа» перестелет газон на домашнем стадионе «Нефтяник». Информацию сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.
– Погода сейчас не дождливая. Так что поле находится в нормальном состоянии. Никаких нареканий не будет. Хотя мы понимаем, что требуется поменять газон. Займемся этим летом.
— Покрытие вновь будет искусственным?
— Да. В наших условиях сложно иметь натуральное поле.
- 24-го ноября «Уфа» сыграет дома с «Сочи» в 17-м туре РПЛ. Ожидается отрицательная температура воздуха.
- Уфимцы в таблице идут десятыми.
- Команда не побеждает семь матчей подряд.
Источник: «Спорт-Экспресс»