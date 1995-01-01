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    «Уфа» летом поменяет газон на «Нефтянике». Он вызывал нарекания у приезжих команд

    Летом «Уфа» перестелет газон на домашнем стадионе «Нефтяник». Информацию сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

    – Погода сейчас не дождливая. Так что поле находится в нормальном состоянии. Никаких нареканий не будет. Хотя мы понимаем, что требуется поменять газон. Займемся этим летом.

    — Покрытие вновь будет искусственным?

    — Да. В наших условиях сложно иметь натуральное поле.

    • 24-го ноября «Уфа» сыграет дома с «Сочи» в 17-м туре РПЛ. Ожидается отрицательная температура воздуха.
    • Уфимцы в таблице идут десятыми.
    • Команда не побеждает семь матчей подряд.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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