«Уфа» летом поменяет газон на «Нефтянике». Он вызывал нарекания у приезжих команд

Летом «Уфа» перестелет газон на домашнем стадионе «Нефтяник». Информацию сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

– Погода сейчас не дождливая. Так что поле находится в нормальном состоянии. Никаких нареканий не будет. Хотя мы понимаем, что требуется поменять газон. Займемся этим летом.

— Покрытие вновь будет искусственным?

— Да. В наших условиях сложно иметь натуральное поле.