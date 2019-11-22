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  • «Уфа» летом поменяет газон на «Нефтянике». Он вызывал нарекания у приезжих команд

«Уфа» летом поменяет газон на «Нефтянике». Он вызывал нарекания у приезжих команд

22 ноября 2019, 00:30

Летом «Уфа» перестелет газон на домашнем стадионе «Нефтяник». Информацию сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

– Погода сейчас не дождливая. Так что поле находится в нормальном состоянии. Никаких нареканий не будет. Хотя мы понимаем, что требуется поменять газон. Займемся этим летом.

— Покрытие вновь будет искусственным?

— Да. В наших условиях сложно иметь натуральное поле.

  • 24-го ноября «Уфа» сыграет дома с «Сочи» в 17-м туре РПЛ. Ожидается отрицательная температура воздуха.
  • Уфимцы в таблице идут десятыми.
  • Команда не побеждает семь матчей подряд.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа
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