Тедеско: «Если бы не было лимита на легионеров, «Спартак» играл бы тем же составом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал лимит на легионеров в РПЛ.

— Привыкли ли вы к лимиту на легионеров? Это влияет на то, в какой футбол вы хотите играть?

— Это не проблема, у нас хорошая команда, хорошие русские игроки. Я считаю, что даже если бы не было лимита, мы бы играли тем же составом, – сказал Тедеско на пресс-конференции.