Тедеско: «Если бы не было лимита на легионеров, «Спартак» играл бы тем же составом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал лимит на легионеров в РПЛ.
— Привыкли ли вы к лимиту на легионеров? Это влияет на то, в какой футбол вы хотите играть?
— Это не проблема, у нас хорошая команда, хорошие русские игроки. Я считаю, что даже если бы не было лимита, мы бы играли тем же составом, – сказал Тедеско на пресс-конференции.
- С сезона-2020/2021 в РПЛ будет действовать схема «8+17», которая ограничит заявки клубов до восьми иностранцев.
- Сейчас в лиге действует лимит «6+5», по которому на поле могут находиться максимум шесть легионеров. При этом количество иностранцев в заявке клубов не ограничено.
Источник: Sport24