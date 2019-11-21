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    Тедеско: «Если бы не было лимита на легионеров, «Спартак» играл бы тем же составом»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал лимит на легионеров в РПЛ.

    — Привыкли ли вы к лимиту на легионеров? Это влияет на то, в какой футбол вы хотите играть?

    — Это не проблема, у нас хорошая команда, хорошие русские игроки. Я считаю, что даже если бы не было лимита, мы бы играли тем же составом, – сказал Тедеско на пресс-конференции.

    • С сезона-2020/2021 в РПЛ будет действовать схема «8+17», которая ограничит заявки клубов до восьми иностранцев.
    • Сейчас в лиге действует лимит «6+5», по которому на поле могут находиться максимум шесть легионеров. При этом количество иностранцев в заявке клубов не ограничено.

    Источник: Sport24

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