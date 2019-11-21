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  • Тедеско: «Если бы не было лимита на легионеров, «Спартак» играл бы тем же составом»

Тедеско: «Если бы не было лимита на легионеров, «Спартак» играл бы тем же составом»

21 ноября 2019, 12:58
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал лимит на легионеров в РПЛ.

— Привыкли ли вы к лимиту на легионеров? Это влияет на то, в какой футбол вы хотите играть?

— Это не проблема, у нас хорошая команда, хорошие русские игроки. Я считаю, что даже если бы не было лимита, мы бы играли тем же составом, – сказал Тедеско на пресс-конференции.

  • С сезона-2020/2021 в РПЛ будет действовать схема «8+17», которая ограничит заявки клубов до восьми иностранцев.
  • Сейчас в лиге действует лимит «6+5», по которому на поле могут находиться максимум шесть легионеров. При этом количество иностранцев в заявке клубов не ограничено.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (3)
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piligrim1986
1574331565
вряд ли)))
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