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    УЕФА открыл дело в отношении Бельгии после матча с Россией. Боята играл в майке Батшуайи

    В девятом туре отборочного цикла Евро-2020 сборная Бельгии обыграла Россию со счетом 4:1. После матча УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении бельгийцев.

    Причиной стало то, что защитник Дедрик Боята вышел на второй тайм в футболке форварда Миши Батшуайи. Форму поменяли на правильную только спустя десять минут. Кроме того, УЕФА счел за нарушение со стороны Бельгии позднее начало встречи – не в 20:00 по Москве, а через несколько минут.

    • Бельгия и Россия также сыграют между собой в группе Евро-2020.
    • Третья команда квартета – Дания, четвертая станет известна весной.
    • Четыре матча Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге.

    Источник: УЕФА

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +83

      CooL1 3 минуты назад

      Вот беда то.....

      0
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      Рейтинг: +511

      Пельш 1 15 минут назад

      Ха, появился шанс Бельгию выиграть!

      0
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      Рейтинг: +697

      dimmmka 16 минут назад

      Боята хоть играл!!! Вон Дзюба с сан Марино вообще не играл!!!

      2
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      Рейтинг: +722

      Давид59 20 минут назад

      Он хотел с Мишей Боярским на спине выйти! Простите засранца!

      0
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      Рейтинг: +763

      LOKOfanatik19 20 минут назад

      Тех луз???? И мы на первое место)) аххах

      0
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      Рейтинг: +8762

      Cules2013 21 минуту назад

      ну всё, теперь технарь 3-0 и Россия на 1 месте)))
      шутка, конечно.
      какие РОФЛ нарушения. что за это будет? штраф символический?

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