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  • УЕФА открыл дело в отношении Бельгии после матча с Россией. Боята играл в майке Батшуайи

УЕФА открыл дело в отношении Бельгии после матча с Россией. Боята играл в майке Батшуайи

20 ноября 2019, 22:32
29

В девятом туре отборочного цикла Евро-2020 сборная Бельгии обыграла Россию со счетом 4:1. После матча УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении бельгийцев.

Причиной стало то, что защитник Дедрик Боята вышел на второй тайм в футболке форварда Миши Батшуайи. Форму поменяли на правильную только спустя десять минут. Кроме того, УЕФА счел за нарушение со стороны Бельгии позднее начало встречи – не в 20:00 по Москве, а через несколько минут.

  • Бельгия и Россия также сыграют между собой в группе Евро-2020.
  • Третья команда квартета – Дания, четвертая станет известна весной.
  • Четыре матча Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге.

Источник: УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Бельгия. Про-Лига Россия Бельгия Боята Дедрик Батшуайи Миши
Комментарии (29)
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Cules2013
1574279546
ну всё, теперь технарь 3-0 и Россия на 1 месте))) шутка, конечно. какие РОФЛ нарушения. что за это будет? штраф символический?
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dimmmka
1574279816
Боята хоть играл!!! Вон Дзюба с сан Марино вообще не играл!!!
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Пельш 1
1574279891
Ха, появился шанс Бельгию выиграть!
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Dmitriy 87
1574286984
Ну вообще то конечно по идее должно быть техническое... будь на месте Бельгии Россия, так бв и было 100% ...
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woyser
1574297838
Ну это я вам скажу не виданное преступление! Сборную Бельгии дисквалифицировать, против страны установить санкции, Боята посадить по-жизненно! Нет им прощения.
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Дядя Серёжа
1574298787
Техническое поражение 0:5, все голы записать на Дзюбу. Дзюба рекордсмен
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BlackMurder
1574303161
Да пусть хоть голый бегает, уровень игры был показан, вкатали на второй скорости в газон, бедную-богатую рашку
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Muboraksho
1574307578
Ах вот почему Россия проиграла. Необходимо аннулировать результат и переиграть игру.
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Рубинище
1574319244
Ну всё технарь им и выгнать из нашей группы
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InterMilLano1908
1574320198
Техническое поражение!) Вот мы и в первой корзине
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