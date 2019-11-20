УЕФА открыл дело в отношении Бельгии после матча с Россией. Боята играл в майке Батшуайи

В девятом туре отборочного цикла Евро-2020 сборная Бельгии обыграла Россию со счетом 4:1. После матча УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении бельгийцев.

Причиной стало то, что защитник Дедрик Боята вышел на второй тайм в футболке форварда Миши Батшуайи. Форму поменяли на правильную только спустя десять минут. Кроме того, УЕФА счел за нарушение со стороны Бельгии позднее начало встречи – не в 20:00 по Москве, а через несколько минут.