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    Novella 2000: Роналду женился на Родригес

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду тайно женился на Джорджине Родригес.

    Торжество прошло в Марокко. Организаторы попросили не распространять информацию о свадьбе общественности.

    Кроме того, на этом событии не присутствовала мать Роналду – Долорес Авейру. По информации источника, у нее плохие отношения с Джорджиной.

    Официально пара не подтвердила информацию о собственной свадьбе.

    • О романе пары стало известно в 2017 году.
    • В ноябре того же года Родригес родила Роналду дочь.

    Источник: Novella 2000

    Итальянский еженедельный журнал о знаменитостях. Основан в 1919 году.

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