Novella 2000: Роналду женился на Родригес

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду тайно женился на Джорджине Родригес.

Торжество прошло в Марокко. Организаторы попросили не распространять информацию о свадьбе общественности.

Кроме того, на этом событии не присутствовала мать Роналду – Долорес Авейру. По информации источника, у нее плохие отношения с Джорджиной.

Официально пара не подтвердила информацию о собственной свадьбе.