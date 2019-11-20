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Novella 2000: Роналду женился на Родригес

20 ноября 2019, 20:34
14

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду тайно женился на Джорджине Родригес.

Торжество прошло в Марокко. Организаторы попросили не распространять информацию о свадьбе общественности.

Кроме того, на этом событии не присутствовала мать Роналду – Долорес Авейру. По информации источника, у нее плохие отношения с Джорджиной.

Официально пара не подтвердила информацию о собственной свадьбе.

  • О романе пары стало известно в 2017 году.
  • В ноябре того же года Родригес родила Роналду дочь.

Источник: Novella 2000

Итальянский еженедельный журнал о знаменитостях. Основан в 1919 году.

Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (14)
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dinar7777dinar
1574274201
пошли дальше разыгрывая эту карту.
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"Локо" в атаке
1574274911
Марокко Кристину не отпускает))
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DOCTOR PENALTY
1574275019
Тайно поздравляем!!!
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mihail200606
1574275693
Прям тянет в Марокко..)) он точно на родригес женился?)
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Давид59
1574276311
Осторожно! Злая свекруха!
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Мага 13
1574288564
ну совет да любовь, разумеется, тоже тайно)
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Дядя Серёжа
1574299365
Ну и ладно.
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