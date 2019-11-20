Novella 2000: Роналду женился на Родригес

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду тайно женился на Джорджине Родригес.
Торжество прошло в Марокко. Организаторы попросили не распространять информацию о свадьбе общественности.
Кроме того, на этом событии не присутствовала мать Роналду – Долорес Авейру. По информации источника, у нее плохие отношения с Джорджиной.
Официально пара не подтвердила информацию о собственной свадьбе.
- О романе пары стало известно в 2017 году.
- В ноябре того же года Родригес родила Роналду дочь.
Источник: Novella 2000
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