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  • Комличенко: «Было желание и Дзюбе помочь забить свои голы, но не получилось»

Комличенко: «Было желание и Дзюбе помочь забить свои голы, но не получилось»

20 ноября 2019, 10:44
6

Нападающий сборной России Николай Комличенко рассказал, как пытался помочь Артему Дзюбе в матче отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

«Было желание и Дзюбе помочь забить свои голы, но не получилось. Но он тоже поучаствовал в голах. По нему сегодня по два защитника играли, а когда на тебе два игрока – непросто. К сожалению, у него не получилось забить. Ну ничего, думаю, в следующих играх забьeт.

Мы поздравили тренера, поздравили игроков, медицинский персонал с окончанием турнира, с выходом на Евро», – сказал Комличенко.

Комличенко в матче с Сан-Марино забил первый гол за сборную России

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Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Дзюба Артем Комличенко Николай
Комментарии (6)
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Давид59
1574236770
Жаль, что у Дзюбы желания забивать не было
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Пельш 1
1574243049
На фиг ему что-то изобретать, придумывать на поле? Мяч получил, а там как получится, лентяй хренов! Ему хорошо тогда, когда соперников рядом нет, тут он мастер забить. Такова доля нападающего, что тебя будут и двое, и трое накрывать, поэтому и надо придумывать, обыгрывать, а ему два шага за мячом сделать в падлу!!!!!!
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maygli
1574251469
Нечего на столб пенять. А надо было точнее в него попадать. Халка на вас нету.
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алдан2014
1574254545
Это он ,что оправдывается перед дзюбой?
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Томик
1574259022
Желание было, но как только вышел на поле - о нём забыл. Единственное, на что сподобился - коснулся мяча и отправил Дзюбу в оффсайд.
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paracetamol
1574264569
Пусть сам старается, а не стоит как бревно!
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