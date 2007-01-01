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    Комличенко: «Было желание и Дзюбе помочь забить свои голы, но не получилось»

    Нападающий сборной России Николай Комличенко рассказал, как пытался помочь Артему Дзюбе в матче отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

    «Было желание и Дзюбе помочь забить свои голы, но не получилось. Но он тоже поучаствовал в голах. По нему сегодня по два защитника играли, а когда на тебе два игрока – непросто. К сожалению, у него не получилось забить. Ну ничего, думаю, в следующих играх забьeт.

    Мы поздравили тренера, поздравили игроков, медицинский персонал с окончанием турнира, с выходом на Евро», – сказал Комличенко.

    Комличенко в матче с Сан-Марино забил первый гол за сборную России

    Сборная России: «На матче с Сан-Марино неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +697

      Давид59 1 час назад

      Жаль, что у Дзюбы желания забивать не было

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