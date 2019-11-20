Комличенко: «Было желание и Дзюбе помочь забить свои голы, но не получилось»

Нападающий сборной России Николай Комличенко рассказал, как пытался помочь Артему Дзюбе в матче отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

«Было желание и Дзюбе помочь забить свои голы, но не получилось. Но он тоже поучаствовал в голах. По нему сегодня по два защитника играли, а когда на тебе два игрока – непросто. К сожалению, у него не получилось забить. Ну ничего, думаю, в следующих играх забьeт.

Мы поздравили тренера, поздравили игроков, медицинский персонал с окончанием турнира, с выходом на Евро», – сказал Комличенко.

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