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  • Сборная России: «На матче с Сан-Марино неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник»

Сборная России: «На матче с Сан-Марино неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник»

20 ноября 2019, 06:51
52

Пресс-служба сборной России прокомментировала ситуацию с оскорблениями нападающего и капитана команды Артема Дзюбы во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

«Мы в сборной России любим делать болельщиков героями постов в соцсетях: они болеют и верят в наших парней, а наши парни ценят их поддержку. Сегодня на стадионе в Сан-Марино, в последнем матче квалификации Евро-2020, неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник.

Но у таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они – не болельщики и не герои», – гласит заявление в аккаунте сборной России в инстаграме.

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Публикация от text (@teamrussia)

  • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
  • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

Черчесов: «Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана – это надо уметь»

Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020

Источник: инстаграм сборной России
Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (52)
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vladimir-7
1574230935
Оказывается выигрыш у Сан-Марино для сборной РФ праздник.
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portero
1574231346
так они шутили в стиле Дзюбы, а он не понял и обиделся
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Вячек
1574231446
Только хвалить особенно после Бельгии, столб столбом, ни принять ни отдать и это ведущий нападающий сборной, с такими нападающими ничего не светит, играть нам только с Кипром и Сан-Марино
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nik55
1574231776
держать бревно ради дутого рекорда----это безумие
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Ден 781
1574233661
Да понятно, Дзюба последнее время раздухарился, много языком стал мелить, звезда взошла
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ЮНик
1574234786
Подобные кричалки могут позволить себе и поощрять подобный дебилизм способны только те, чей умственный интеллект на уровне Дзюбы. Именно он и провоцирует постоянно "братьев по разуму" своими ежедневными высказываниями и действиями. То у него Эмери "тренеришка", то обкладывает трехэтажным матом судью, то наступит на спартаковскую "розочку", то с Кокориным усы Черчесова изображает, то обещает драться как лев с Бельгией или забить 7 голов самым слабым в футбольном мире сан-маринцам. Сплошное блаблабла. Месси на пару с Роналду меньше балаболят и паясничают. Но зато они ИГРАЮТ так, как Дзюбе в сладких снах не снилось.
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RamosRM
1574235990
Не понятная группа людей играла в футбол с Бельгией и Сан Марино .А это адекватные люди которые требовали настоящей игры а не этого распиареного балета .
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Derzkiy1
1574239826
Дзюба, Бузову напоминает ! Она тоже считает себя крутой певицей
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Олег1204
1574240212
Либо это хохлы, что скорее всего, поскольку народишко говнистый, либо в Сан Марино филиал клуба анонимных дол.е.ов открыли. Сам не являясь фанатом Дзюбы, но то что было на стадионе это реально поведение животных
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Январь 59
1574241019
Мне глубоко на...ть сколько здесь поставят минусов , но в тот момент , когда Сборная России уже гарантировала себе выход в финальный турнир , кричать с трибун такую пошлятину могут только конечные твари. До какой же степени нужно быть "рти", что бы в адрес капитана команды и лучшего бомбардира отборочного этапа кричать с трибун такие гадости. Что вам ещё нужно? Знатоки футбола- хреновы!! Ваша команда прошла отборочный этап досрочно!!! Маразм малолеток крепчает день отодня . Гнать в шею таких псевдо болельщиков с трибун. В Краснодаре С.Н.Галицкий с такими неадекватами быстро разобрался. Футбол не для отмороженых и накуреных футбол - это отдых , а не сплошной неадекватно.
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