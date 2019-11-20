Сборная России: «На матче с Сан-Марино неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник»

Пресс-служба сборной России прокомментировала ситуацию с оскорблениями нападающего и капитана команды Артема Дзюбы во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

«Мы в сборной России любим делать болельщиков героями постов в соцсетях: они болеют и верят в наших парней, а наши парни ценят их поддержку. Сегодня на стадионе в Сан-Марино, в последнем матче квалификации Евро-2020, неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник.

Но у таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они – не болельщики и не герои», – гласит заявление в аккаунте сборной России в инстаграме.

text text text Публикация от text (@teamrussia) 19 Ноя 2019 в 3:14 PST

Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.

После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

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