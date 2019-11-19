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    Сборная России: «На матче с Сан-Марино неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник»

    Пресс-служба сборной России прокомментировала ситуацию с оскорблениями нападающего и капитана команды Артема Дзюбы во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

    «Мы в сборной России любим делать болельщиков героями постов в соцсетях: они болеют и верят в наших парней, а наши парни ценят их поддержку. Сегодня на стадионе в Сан-Марино, в последнем матче квалификации Евро-2020, неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник.

    Но у таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они – не болельщики и не герои», – гласит заявление в аккаунте сборной России в инстаграме.

    text

    Публикация от text (@teamrussia)

    • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
    • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

    Черчесов: «Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана – это надо уметь»

    Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020

    Источник: инстаграм сборной России

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    Сегодня, 06:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2509

      yorgenbarenz 6 минут назад

      Черчесову надо было подойти к трибуне и пригласить кричавших оскорбления в душевую.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +45

      Аденн 46 минут назад

      что заслужил, то и получил, картонный игрочишка.

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