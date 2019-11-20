Отбор Евро-2020. Бельгия забила 40 голов в квалификации, Латвия обыграла Австрию и другие результаты

В группах G и I завершились матчи отборочного турнира Евро-2020.

Латвия набрала первые очки в квалификации, минимально обыграв Австрию – 1:0. Польша упрочила лидерство в группе, победив Словению со счетом 3:2. Северная Македония одержала победу над Израилем – 1:0.

Сборная Бельгии забила шесть мячей в ворота Кипра (6:1), доведя количество своих голов в отборочном цикле до 40. Шотландия одержала волевую победу над Казахстаном – 3:1.

Отбор Евро-2020. Группа G. 10-й тур

Латвия – Австрия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Осс, 65.

Польша – Словения – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Шиманьски, 3; 1:1 – Матавж, 14; 2:1 – Левандовски, 54; 2:2 – Иличич, 61; 3:2 – Горальски, 81.

Северная Македония – Израиль – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Николов, 45.

Отбор Евро-2020. Группа I. 10-й тур

Бельгия – Кипр – 6:1 (4:1)

Голы: 0:1 – Иоанну, 14; 1:1 – Бентеке, 16; 2:1 – де Брюйне, 36; 3:1 – де Брюйне, 41; 4:1 – Карраско, 44; 5:1 – Кристофору, 51 (в свои ворота); 6:1 – Бентеке, 68.

Шотландия – Казахстан – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Зайнутдинов, 34; 1:1 – Макгин, 48; 2:1 – Нейсмит, 64; 3:1 – Макгин, 90.

Календарь отбора Евро-2020

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