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    «Рубин» сделал предложение по хавбеку «Нефтехимика» Макарову. С ним ведет переговоры ЦСКА

    «Рубин» пытается купить полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова.

    «Рубин» сделал оффер по Макарову. Договориться с «Нефтехимиком» им будет гораздо легче, чем ЦСКА», – написал журналист «Чемпионата» Андрей Панков в телеграме.

    • Макаров занимает второе место в гонке бомбардиров ФНЛ, на его счету 11 голов и два ассиста в 19 матчах.
    • Игрок – воспитанник тольяттинской Академии футбола имени Юрия Коноплева.

    «БИЗНЕС Online»: полузащитник «Нефтехимика» Макаров зимой перейдет в ЦСКА за 20 миллионов рублей


    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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    Сегодня, 17:03
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4387

      Lester84 29 минут назад

      Интересно почему это Рубину легче? С нынешними результатами уже в ФНЛ собрались, где Макарову привычнее играть? Или финансовых проблем у Рубина меньше, чем у ЦСКА?

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      Рейтинг: +219

      Lesha VV > Lester84 25 минут назад

      Легче , потому что от Нижневартовска до Казани примерно 200 км )

      0
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      Рейтинг: +1018

      Niko > Lesha VV 21 минуту назад

      Не думаю что в расстоянии причина, хотя одна республика, могут и переложить из кармана в карман

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      Рейтинг: +845

      acor94 > Lester84 21 минуту назад

      Это почти их фарм-клуб.

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      Рейтинг: +35196

      portero > Lester84 8 минут назад

      один регион, так сказать все друг друга знают и доверяют

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      Рейтинг: +1028

      Decorhome 36 минут назад

      нужно усилить состав качественными игроками

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