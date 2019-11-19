«Рубин» сделал предложение по хавбеку «Нефтехимика» Макарову. С ним ведет переговоры ЦСКА

«Рубин» пытается купить полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова.
«Рубин» сделал оффер по Макарову. Договориться с «Нефтехимиком» им будет гораздо легче, чем ЦСКА», – написал журналист «Чемпионата» Андрей Панков в телеграме.
- Макаров занимает второе место в гонке бомбардиров ФНЛ, на его счету 11 голов и два ассиста в 19 матчах.
- Игрок – воспитанник тольяттинской Академии футбола имени Юрия Коноплева.
«БИЗНЕС Online»: полузащитник «Нефтехимика» Макаров зимой перейдет в ЦСКА за 20 миллионов рублей
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова