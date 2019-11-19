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  • «Рубин» сделал предложение по хавбеку «Нефтехимика» Макарову. С ним ведет переговоры ЦСКА

«Рубин» сделал предложение по хавбеку «Нефтехимика» Макарову. С ним ведет переговоры ЦСКА

19 ноября 2019, 17:03
9

«Рубин» пытается купить полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова.

«Рубин» сделал оффер по Макарову. Договориться с «Нефтехимиком» им будет гораздо легче, чем ЦСКА», – написал журналист «Чемпионата» Андрей Панков в телеграме.

  • Макаров занимает второе место в гонке бомбардиров ФНЛ, на его счету 11 голов и два ассиста в 19 матчах.
  • Игрок – воспитанник тольяттинской Академии футбола имени Юрия Коноплева.

«БИЗНЕС Online»: полузащитник «Нефтехимика» Макаров зимой перейдет в ЦСКА за 20 миллионов рублей


Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Рубин ЦСКА Макаров Денис
Комментарии (9)
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Decorhome
1574173183
нужно усилить состав качественными игроками
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Lester84
1574173625
Интересно почему это Рубину легче? С нынешними результатами уже в ФНЛ собрались, где Макарову привычнее играть? Или финансовых проблем у Рубина меньше, чем у ЦСКА?
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paracetamol
1574175556
Иди в Рубин. Ганчаренка загоняет и угробит!
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De_Frenki
1574178503
вы же намедни орали недавно... как об уже свершившимся трансфере!
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