«Рубин» сделал предложение по хавбеку «Нефтехимика» Макарову. С ним ведет переговоры ЦСКА

«Рубин» пытается купить полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова.

«Рубин» сделал оффер по Макарову. Договориться с «Нефтехимиком» им будет гораздо легче, чем ЦСКА», – написал журналист «Чемпионата» Андрей Панков в телеграме.

Макаров занимает второе место в гонке бомбардиров ФНЛ, на его счету 11 голов и два ассиста в 19 матчах.

Игрок – воспитанник тольяттинской Академии футбола имени Юрия Коноплева.

«БИЗНЕС Online»: полузащитник «Нефтехимика» Макаров зимой перейдет в ЦСКА за 20 миллионов рублей



