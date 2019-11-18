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    Широков – о детско-юношеском футболе: «Потеряна тренерская школа. Детей ничему не учат»

    Экс-полузащитник сборной России Роман Широков порассуждал о проблемах детско-юношеского футбола в России.

    «Потеряна тренерская школа. Я сейчас о детско-юношеском уровне. Хотя все вокруг говорят, что эта система у нас есть и все работает. Но сегодня я глубоко погружен в эту тему, у меня ребенок занимается футболом. Там и близко нет того, что должно быть. Детей ничему не учат. Ждут, когда к ним придут готовые ребята в возрасте 11-12 лет. Они их поставят, и все. А чтобы самим воспитать... Таких специалистов можно пересчитать по пальцам одной руки.

    В молодежной сборной почти все играют в основе своих клубов? Я недавно видел матчи наших юниоров. Это, мягко говоря, был позор. Мы играли дома с Азербайджаном, Ирландией и Румынией. Так наши умудрились потерпеть два поражения и свести одну встречу к ничьей. При этом мы ни одного не забили. Это вообще в какие ворота лезет?

    Нужно модернизировать детско-юношеский футбол. Нельзя начинать с крыши, надо сначала обзавестись фундаментом. У нас все время все говорят о Премьер-лиге, ФНЛ. Но там ничего не будет, если не наладить все снизу. Вот вам простой пример – как можно давать лицензию детскому тренеру после трех недель обучения? Если у этого специалиста нет базы, чему он научит детей? Ничему. Вот и выходят потом, грубо говоря, полуфабрикаты», – заявил Широков.

    Источник: «Российская Газета»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +527

      19831170 6 минут назад

      Согласен полностью, прямо в точку. Тупо рубят бабло, а на воспитание спортсменов класть!

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      Рейтинг: +1485

      РМЗ 8 минут назад

      Рома красавец . Всегда уважал его и гарика за прямоту

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