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  • Широков – о детско-юношеском футболе: «Потеряна тренерская школа. Детей ничему не учат»

Широков – о детско-юношеском футболе: «Потеряна тренерская школа. Детей ничему не учат»

19 ноября 2019, 08:19
16

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков назвал причины проблем в детско-юношеском футболе в России.

«Потеряна тренерская школа. Я сейчас о детско-юношеском уровне. Хотя все вокруг говорят, что эта система у нас есть и все работает. Но сегодня я глубоко погружен в эту тему, у меня ребенок занимается футболом. Там и близко нет того, что должно быть. Детей ничему не учат. Ждут, когда к ним придут готовые ребята в возрасте 11-12 лет. Они их поставят, и все. А чтобы самим воспитать... Таких специалистов можно пересчитать по пальцам одной руки.

В молодежной сборной почти все играют в основе своих клубов? Я недавно видел матчи наших юниоров. Это, мягко говоря, был позор. Мы играли дома с Азербайджаном, Ирландией и Румынией. Так наши умудрились потерпеть два поражения и свести одну встречу к ничьей. При этом мы ни одного не забили. Это вообще в какие ворота лезет?

Нужно модернизировать детско-юношеский футбол. Нельзя начинать с крыши, надо сначала обзавестись фундаментом. У нас все время все говорят о Премьер-лиге, ФНЛ. Но там ничего не будет, если не наладить все снизу. Вот вам простой пример – как можно давать лицензию детскому тренеру после трех недель обучения? Если у этого специалиста нет базы, чему он научит детей? Ничему. Вот и выходят потом, грубо говоря, полуфабрикаты», – заявил Широков.

Источник: «Российская Газета»
Россия Россия (мол) Широков Роман
Комментарии (16)
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РМЗ
1574144114
Рома красавец . Всегда уважал его и гарика за прямоту
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19831170
1574144260
Согласен полностью, прямо в точку. Тупо рубят бабло, а на воспитание спортсменов класть!
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Cules2013
1574144759
Добавить нечего. Всё по делу. Вот пусть Широков в т.ч. и своими силами что-то меняет. Деньги и возможности у него есть.
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Давид59
1574150725
Проблема известная. Вот, например, в Бразилии - футбол - единственное средство вылезти из "грязи". Там всё ставят "на эту карту". А у нас есть мнение (сами знаете кто его озвучил), что всё можно купить. Вот поэтому и играют у нас "Роттенберги"
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Январь 59
1574151403
Та ладно. Широков не в курсе о о том что есть в Краснодарском крае целая сеть детско- юношеских школ?? Не поверю.
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Январь 59
1574151937
Роман Широков играл в Краснодаре и никак мимо академии пройти или проехать не мог. Даже в те времена, когда Рома играл в Краснодаре, уже в то время в детские школы набирали с 6 лет. Да в Академию переводят лучших с 14 лет. Но желающих работать а этой системе много, поэтому тренеров не дающих результат, или просящих взятки, отсеивают в течении очень короткого времени . другое , дело , что зарплата у детских тренеров не такая уж и большая , как хотел бы Рома получать в стане Быков, но это другой вопрос. Финансовой поддержки от государства в Краснодаре нет, а платить большие деньги , врядли кто будет из своего кармана.
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InterMilLano1908
1574152459
Ну в Краснодаре есть, но россия это не краснодар, а в школы Цска, динамо и Зенита не для всех...
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Январь 59
1574153401
Интервью урезанное. На Спортс ру. Более полное и там Широков приводит в пример детские школы Галицкого.
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Garrincha58
1574160378
умники хре----вы вы же сами закончив играть все кому ни лень лезете в эксперты на ТВ или в Думу, а кто будет пацанов учить физруки или вообще не понятно кто
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nemolod
1574164484
"Придут готовые ребята 11-12 лет,они их поставят"-это в советские времена так было,но-тогда набор был бесплатным,а отбор при этом был довольно жесткий,особенно в плане физподготовки и действительно их оставалось только поставить в плане техники,стандартов! А сейчас на первом месте -деньги и заниматься приходят мальчишки с никакой как правило физподготовкой,а некоторые просто по воле родителкй - а тренируют их порой нефутбольные спортсмены! Вот и рлдучается вместо футбольной академии-платный урок физкультуры с упором на футбол!
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