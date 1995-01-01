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    Цорн: «Спартак» – раздражитель для всех. Когда какой-то клуб покупает игрока, а наш футболист надел оранжевые бутсы – скорее напишут про бутсы»

    Гендиректор «Спартака» Томас Цорн высказался о повышенном внимании к клубу со стороны прессы и болельщиков.

    «На нас оказывается огромное давление, болельщики хотят видеть успехи. «Спартак» – это раздражитель для всех. Когда какой-то клуб покупает игрока, а наш футболист надел оранжевые бутсы – скорее напишут про бутсы», – сказал Цорн в интервью Berliner Zeitung.

    • Цорн был утвержден в должности генерального директора «Спартака» в мае.
    • После 16 туров РПЛ московский клуб идет на шестом месте.

    Цорн: «Мы хотим сделать «Спартак» более европейским»

    Цорн: «Почему Тедеско? В России немцев рады видеть, их уважают»


    Источник: Sports.ru

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +19106

      VVM1964 2 минуты назад

      Что есть - то есть .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1823

      все_будет_AUDI 13 минут назад

      Часто стал Варюшку открывать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2086

      erma 17 минут назад

      Да что там оранжевые бутсы, вот если кто-то кубил оранжевые бусы, тогда да!

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