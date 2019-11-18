Цорн: «Спартак» – раздражитель для всех. Когда какой-то клуб покупает игрока, а наш футболист надел оранжевые бутсы – скорее напишут про бутсы»

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн высказался о повышенном внимании к клубу со стороны прессы и болельщиков.

«На нас оказывается огромное давление, болельщики хотят видеть успехи. «Спартак» – это раздражитель для всех. Когда какой-то клуб покупает игрока, а наш футболист надел оранжевые бутсы – скорее напишут про бутсы», – сказал Цорн в интервью Berliner Zeitung.

Цорн был утвержден в должности генерального директора «Спартака» в мае.

После 16 туров РПЛ московский клуб идет на шестом месте.

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