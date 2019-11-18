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  • Цорн: «Спартак» – раздражитель для всех. Когда какой-то клуб покупает игрока, а наш футболист надел оранжевые бутсы – скорее напишут про бутсы»

Цорн: «Спартак» – раздражитель для всех. Когда какой-то клуб покупает игрока, а наш футболист надел оранжевые бутсы – скорее напишут про бутсы»

18 ноября 2019, 16:58
14

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн высказался о повышенном внимании к клубу со стороны прессы и болельщиков.

«На нас оказывается огромное давление, болельщики хотят видеть успехи. «Спартак» – это раздражитель для всех. Когда какой-то клуб покупает игрока, а наш футболист надел оранжевые бутсы – скорее напишут про бутсы», – сказал Цорн в интервью Berliner Zeitung.

  • Цорн был утвержден в должности генерального директора «Спартака» в мае.
  • После 16 туров РПЛ московский клуб идет на шестом месте.

Цорн: «Мы хотим сделать «Спартак» более европейским»

Цорн: «Почему Тедеско? В России немцев рады видеть, их уважают»


Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Цорн Томас
Комментарии (14)
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erma
1574087224
Да что там оранжевые бутсы, вот если кто-то кубил оранжевые бусы, тогда да!
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VVM1964
1574088118
Что есть - то есть .
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Серж 69
1574089187
Бедный Цорн,опять заморочился несущественным. Какая разница,кто там что пишет,играйте,побеждайте,хоть в бутсах,хоть в лаптях,измазанных дерьмом.
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vka1970
1574099507
Цорн прав. К нам внимания выше крыше и не только от болельщиков, но и тех кто присосался к газовой трубе.Если день какую нибудь гадость про нас не напишут, значит день прошёл зря.
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Полная Канистра
1574105123
так и есть всё верно и посторонних и залётных обгадить до ху….
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Olymp2
1574107448
Опять быдло за фашистом повылазило! Где такие в войну были - бронью от фронта торговали!
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Olymp2
1574107674
Вот гад! Говорит в России немцев рады видеть! 45 000 000 Человек страна из-за этих фрицев гребаных потеряла в каждой семье, в каждом доме, а жополизы уже тут как тут!!!
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Plyash
1574109693
Ну Цорн опять глупость ляпнул,как в лужу пёрнул. Одно радует,пока такие "индивиды" существуют,мы хоть посмеёмся в сласть.
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Диктор
1574130391
Все правильно сказал.
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батог
1574151143
Уже сейчас на ветке говнометов выше крыши !
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